Zaskrbljena Đokovićeva mama: ''Novak nima niti zajtrka. Tega ni celo v zaporu.''

Starša Srđan in Dijana Đoković ter brat Đorđe so že četrti dan zapored nagovorili protestnike pred srbsko skupščino v Beogradu. Foto: Reuters

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković preživlja že peti dan pod strogimi pogoji v druščini emigrantov v preurejenem hotelu Park. Tja so ga poslali, ker ob prihodu v Avstralijo ni imel pravega vizuma, prav tako pa naj ne bi izpolnjeval pogojev za zdravstveno izjemo. O tem, s čim ima (in nima) opravka v hotelu, je danes v Beogradu spregovorila njegova družina.

Novakova mama: To niso človeški pogoji

Dijana Đoković je prenesla svetu sinove misli o neprimernosti pogojev, s katerimi se že peti dan zapored sooča v hotelu Park, namenjenem emigrantom. Foto: Reuters ''Novak ima na voljo le kosilo in večerjo, nima pa zajtrka. To niso humani pogoji. To mi je osebno povedal Novak. Še v zaporu vladajo boljši pogoji. Tam imajo dnevno tri obroke, lahko zapustijo zgradbo in gredo ven. Novak v hotelu nima niti normalnega okna. Namesto, da bi gledal v park, lahko gleda le v steno. To res niso človeški pogoji,'' je pred srbsko skupščino, kjer so že četrti dan organizirani protesti, izrazil skrb njegova mati Dijana Đoković.

Predsednica srbske vlade Ana Brnabić je sicer v soboto za srbske medije povedala, da so s svojim posredovanjem Novaku omogočili boljše pogoje za bivanje v hotelu. Preselili so ga v drugo sobo, prav tako so mu odobrili kuharja, ki bo zanj pripravljal brezglutensko hrano. Očitno pa 34-letnemu teniškemu asu le niso ugodili vseh želja, saj ne more računati že na zajtrk.

Navijači in podporniki Novaka Đokovića pred njegovim hotelom v Melbourne, foto Reuters:

Teniškega zvezdnika pred hotelom v Melbournu vsak dan pozdravlja na stotine navijačev in podpornikov. Prevladujejo predstavniki srbske diaspore v deželi ''tam spodaj'', ki si je z dejanji in ukrepi zoper najboljšega teniškega igralca na svetu v Srbiji nakopala ogromno sovražnikov. O njegovem statusu, ali bo vendarle lahko zaigral na turnirju v Melbournu, ki ga je osvojil že devetkrat, bo več znanega na današnji sodni obravnavi. Začela se bo točno po polnoči po slovenskem času (v ponedeljek ob 10. uri po lokalnem času v Melbournu), njen prenos pa bo moč spremljati tudi na spletu. Sodeč po tem, kako odmevna je ''afera Đoković'', bo obravnava deležna ogromnega zanimanja.

Brat Đorđe: Nihče ni močnejši od nas

''Naj cel svet vidi, kakšna je resnica. Upamo, da je sodišče neodvisno in da ga bo Novak zapustil kot zmagovalec, kot svoboden človek. Hvala vsem za podporo s celega sveta. Danes so se v Melbournu zbrali podporniki in mu izkazali veliko ljubezen. Nihče ni močnejši od nas. Upam, da ga bomo kmalu videli na teniškem igrišču,'' si želi Novak mlajši brat Đorđe Đoković, ki je podobno kot njegova starša že četrti dan zapored pred srbsko skupščino v Beogradu nagovoril protestnike in se jim zahvalil za podporo.

Oče Srđan sporoča avstralskim politikom, da jih je lahko sram. Foto: Reuters

Njegov oče Srđan Đoković v svojem govoru ni skrival nenaklonjenosti odločitvam avstralskih politikov. ''To delajo najboljšemu fantu na svetu. Devetkrat je osvojil OP Avstralije, a z njihove strani ni deležen nikakršnega spoštovanja. To se dogaja zaradi tega, ker smo le majhen delček sveta, a smo zelo ponosni. Ne morejo nas zlomiti. Novak pooseblja svobodo, vsega človeškega, kar ima lahko oseba v sebi. Sram jih je lahko. Ne avstralski narod, ampak njihove politike. Politiki so dejali, da lahko Novaku, tudi če bo sodišče odločilo, da lahko nastopi na OP Avstralije, ponovno odvzamejo prostost. Vse to zaradi tega, ker jim to dovoljuje zakon Commonwealtha (organizacija, ki povezuje vlade več držav, ki so bile nekoč del britanskega imperija. Prostovoljno je vanjo vključenih 53 neodvisnih in enakopravnih držav, op. p.), pod katerega spada tudi Avstralija? Smo mi živali? Kaj smo mi? Pa, ljudje smo! Borbe med zveznimi in pokrajinskimi vladami ter teniško zvezo v Avstraliji nas ne zanimajo,'' je povedal oče najboljšega teniškega igralca na svetu, ki se lahko pohvali z rekordnimi 20 naslovi na grand slam turnirjih. Toliko sta jih zbrala tudi Rafael Nadal in Roger Federer.

Novak Đoković je največji teniški spektakel v domovini kengurujev osvojil že devetkrat. Foto: Guliverimage

Lani jih je Nole osvojil kar tri, v Melbournu pa se je vedno predstavil v izjemni luči. Kot devetkratni prvak bi lahko letos lovil jubilejno deseto lovoriko, a se teniški svet boji, da bi lahko zaradi ''afere vizum'', ki je zrasla na zelniku necepljenja proti novemu koronavirusu, ostal brez te možnosti. Več bo znanega kmalu po polnoči, dogajanje bodo neposredno spremljali tudi na Sportalu.