Obravnavo Đokovića so želeli preložiti za dva dni, a so jih zavrnili

Po pisanju avstralskega portala The Age so odvetniki avstralske teniške zveze opozorili, da mora biti odločitev jasna vsaj do torka, saj morajo organizatorji turnirja narediti urnik za prihajajoči turnir – OP Avstralije.

Glavni sodnik Anthony Kelly je dejal, da jim bodo poskušali ustreči, vendar s končno odločitvijo ne bodo hiteli. Za zdaj je jasno, da bo obravnava potekala v ponedeljek ob 10. uri po lokalnem času (v nedeljo ob polnoči po slovenskem času). Prenos obravnave bo tudi na spletu.

Not a constitutional law case, but Djokovic v MInister for Home Affairs - on Monday- "will be conducted by remote access technology and can be observed by any member of the public" (read the instructions at this link) https://t.co/qlx5RwRnc3