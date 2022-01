Đoković ne more biti kriv za vse, a v njegovi zgodbi so se pojavili dvomi

Danes ponoči bo znana odločitev avstralskega zveznega sodišča o primeru teniškega igralca Novaka Đokovića, potem ko so mu ob prihodu v Melbourne razveljavili vizum in ga poslali v hotel za migrante. Dan pred obravnavo so se v zgodbi Novaka Đokovića pojavili dvomi in zanimivo bo spremljati, kako se bo razpletla večdnevna saga prvega igralca sveta. Obravnava bo v nedeljo ob polnoči po slovenskem času.

Novak Đoković v družbi svojih oboževalcev. Foto: Gulliver/Getty Images

Je hodil naokoli okužen?

V soboto je v javnost prišla informacija, da je bil Novak Đoković 16. decembra pozitiven na koronavirus. Prebolelost pa naj bi bila tudi razlog, da je Srb zaprosil za zdravstveno izjemo. Že kmalu zatem so se na družbenih medijih pojavili dvomi glede zgodbe 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. Pojavile so se namreč fotografije s 17. decembra, kar je le dan po tem, ko je bil pozitiven na testu na novi koronavirus, ko se je Novak družil z otroki … Kaj več o tem za zdaj ni znanega, saj se je ekipa Đokovića do končne razsodbe sodišča zavila v molk.

Novak Đoković bo imel obravnavo na zveznem sodišču v ponedeljek ob 10. uri po avstralskem času, torej v nedeljo ob polnoči po slovenskem času. Obravnavo boste lahko spremljali tudi na spletnem prenosu.

Not a constitutional law case, but Djokovic v MInister for Home Affairs - on Monday- "will be conducted by remote access technology and can be observed by any member of the public" (read the instructions at this link) https://t.co/qlx5RwRnc3 — Australian Constitutional Law (@ConstitLawAus) January 8, 2022

S prstom kažejo drug na drugega

Vsekakor v tem primeru ne moremo napak pripisati le 34-letnem Beograjčanu. Več kot jasno je, da je bila komunikacija med avstralskimi oblastmi in avstralsko teniško zvezo zelo slaba. Danes s prstom kažejo drug na drugega, Đoković in preostali igralci pa so, kot kaže, postali žrtve njihovih igric.

Če je teniški turnir OP Avstralije vsa zadnja leta veljal za "veseli slam" ("Happy slam"), bi ga lahko danes brez težav poimenovali "kaotični slam".

Začelo se je že z objavo na družbenem omrežju Instagram

Veliko prahu je dvignila že objava Novaka Đokovića na Instagramu. Zapisal je, da prihaja v Avstralijo, potem ko so mu odobrili zdravstveno izjemo. Ob prihodu na letališče se je že takoj začela drama, saj so ga zadrževali in zasliševali osem ali devet ur. Odločili so se, da mu razveljavijo vizum in ga deportirajo.

Ko je kazalo, da se bo srbski zvezdnik s prvim letalom odpravil domov, so njegovi odvetniki naslednji dan vložili pritožbo. S tem naj bi poskušali izpodbijati njegovo deportacijo in mu na ta način omogočili igranje na OP Avstralije. Nole bi lovil že 21. zmago za grand slam, kar bi bil rekord v zgodovini tenisa.

"Novak ni človek, ki bi želel delati zdrahe"

John Jeremic, vršilec dolžnosti srbske pravoslavne mladinske zveze v Avstraliji, je že zadnjih nekaj let v tesnih stikih z družino Đokovića in njegovo ekipo. Dejal je, da nihče ni pričakoval takšnega razpleta. "Šele ob njegovem prihodu je prišlo do težav. Novaka zelo dobro poznam in vem, da ni oseba, ki bi delala zdrahe. Sploh se ne bi pojavil tukaj, če bi vedel, da bo prišlo do takšnega poloma," je za avstralski portal The Age povedal Jeremic.

Koga podpirate v aferi "izgon Novaka Đokovića iz Avstralije"? Absolutno sem na strani Đokovića. 8499 glasov + 33,53%

Podpiram odločitev avstralskih oblasti. 16531 glasov + 65,22%

Ne spremljam, me ne zanima. 315 glasov + 1,24% Oddanih 25345 glasov

Craig Tiley Foto: Guliverimage

Ob vsem nastalem kaosu je jasno, da je šlo med avstralskimi oblastmi in njihovo teniško zvezo za slabo komunikacijo. Britanski Daily Mail je že pred kratkim objavil pismo avstralskega ministra za zdravje Grega Hunta, ki ga je ta poslal direktorju OP Avstralije Craigu Tileyju. V njem piše, da prebolevnikom ne bodo odobrili vstopa v Avstralijo, tudi če so covid-19 preboleli v zadnjih šestih mesecih.

Đoković naj bi se po poročanju Daily Maila v izjemi skliceval prav na status prebolevnika. Pismo je Tiley dobil pred mesecem dni. Je torej vedel, da Đokovića ne bodo spustili v državo, a so mu vseeno odobrili izjemo za nastop na turnirju? "Lahko potrdim, da ljudje, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19 in želijo vstopiti v Avstralijo, niso pa prejeli dveh odmerkov cepiva, ne veljajo za polno cepljene," piše v pismu Grega Hunta izpred meseca dni.

Izjema za domačine ne velja tudi za tujce V Avstraliji velja zdravstvena izjema za cepljenje v primeru okužbe z novim koronavirusom v zadnjih šestih mesecih, ta izjema pa ne velja za tujce, ki želijo vstopiti v državo, dodaja AFP, ki poudarja, da uradni razlog za zavrnitev Đokovića zaradi varovanja osebnih podatkov ni znan.

Ker je cepljena s cepivom sputnik, je morala ostati doma Foto: Instagram

Vse kaže, da je bila komunikacija med državnimi organi in avstralsko teniško zvezo slaba. Po pisanju medija The Herald Sun naj bi bila za zmedo kriva prav avstralska zveza. Ta naj bi igralcem poslala sporočilo, da lahko igrajo, tudi če niso cepljeni. Ob tem velja omeniti zanimiv primer ruske teniške igralke. 24-letna teniška igralka je dvakrat cepljena. Cepila se je s cepivom sputnik, a ker to cepivo v Avstraliji ni priznano, je dobila rdečo luč za nastop.

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in 🇦🇺 but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events!🎾🦘 pic.twitter.com/l2UDmUmSF8 — Nata Vikhlyantseva (@NVikhlyantseva) December 20, 2021

Foto: Guliverimage

Avstralska teniška zveza se je v teh dneh bolj kot ne zavila v molk. V javnost je prišla informacija, da je Craig Tiley, šef te organizacije, svojemu osebju dejal, da so opravili dobro delo. News Corp se je dokopal do posnetka, kjer Tiley pove, da je njihova organizacija dobro delovala. Da je sicer v tem času veliko obtoževanja, vendar zagotavlja, da je njihova ekipa naredila vse v skladu z navodili in da nikakor ni zavajala teniških igralcev, ki so dali predlog za zdravstveno izjemo. Ne glede na vse bo na koncu nekdo moral prevzeti odgovornost.

Primer Đokovića ni nobena izjema

Čeprav je zgodba enega najboljših teniških igralcev vseh časov dobila svetovne razsežnosti, pa po besedah Carine Ford, avstralske odvetnice za migracije, ni nič nenavadnega. "Z Novozelandci se to pogostokrat dogaja. Pogosto se to dogaja tudi s tujimi študenti. Tudi v normalnih okoliščinah, ko so meje odprte, se to pogosto zgodi," je za The Age povedala Fordova.

Karen Andrews Foto: Guliverimage

Đoković lahko odide, kadar želi

V medijih se je pogosto pisalo, da je Đoković zaprt in da ga obravnavajo kot kriminalca. Avstralska notranja ministrica Karen Andrews je te obtožbe odločno zanikala. "Gospod Đoković ni v ujetništvu v Avstraliji, saj lahko kadarkoli zapusti državo, predstavniki mejne policije pa mu bodo pri tem pomagali," je njene izjave za avstralsko javno televizijo ABC povzela nemška tiskovna agencija.

Novak Đoković ima veliko podporo doma. Prav tako tudi v Melbournu, kjer se njegovi privrženci zbirajo pred hotelom, kjer je nastanjen. Foto: Reuters

Javnost je razdeljena

Svetovna športna javnost je razdeljena − ne le športna javnost, ampak tudi teniške igralke in igralci. Rafael Nadal je dal vedeti, da se morajo upoštevati pravila, medtem ko se mu je v bran postavil tudi Nick Kyrgios, sicer eden največjih kritikov. (Ne)hote pa je Đoković postal tudi prvi obraz tistih, ki so proti cepljenju, kar mnogi izkoriščajo v druge namene. Znano je, da Đoković ni zagovornik cepljenja, a nikoli se ni jasno opredelil glede te teme. Ob vsej tej drami v zadnjih dneh se pozablja, da bi Novak Đoković le rad igral tenis. In to je tisto, kar on brez dvoma zna najbolje.