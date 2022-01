Čehinja zapušča Avstralijo: Na trenutke se počutim kot v zaporu

Poleg Novaka Đokovića so v petek v hotelu za migrante privedli tudi teniško igralko Renato Vorčevo, kateri so naknadno preklicali vizo za Avstralijo. Čehinja je že sporočila, da zapušča Avstralijo in ne bo iskala pravice na zveznem sodišču. Si pa želi, da bi uspelo Novaku Đokoviću.

V primeru Renate Voračove je najbolj bizarno, da so jo decembra spustili v državo in da je že odigrala dvoboje v Melbournu. Na njo so se spravili šele po zloglasnem primeru Novaka Đokovića, ki so mu že takoj ob prihodu preklicali vizo in ga nastanili v hotel Park. Voračova za razliko od prvega igralca sveta ne bo vložila pritožbe, ampak bo ob prvi priložnosti zapustila Avstralijo. Že včeraj je oseba (ne gre za igrlaca), ki so ji preklicali vizo, zapustila Asvtralijo.

Foto: Guliverimage

"Ne vidim razloga, zakaj bi sedela zaprta v hotelu"

"Ne razumem, zakaj bi prišli čez en teden in dejali: 'Hej, kar je veljalo do zdaj, ne velja več.' Niso bili nesramni ali vulgarni, ampak nekatere stvari niso prijetne. Na trenutke se počutim, kot v zaporu. Najhuje je bilo, ko so mi rekli, da mi bodo odvzel vizo," so besede 38-letna Čehinje zapisali na spletni strani Blic.

Ta se zaveda, da je do tega prišlo zaradi primera Novaka Đokovića. Ve, da ni edina in da je izjem še več. "Prebrali smo pravilnik, izpolnili pogoje in po dolgem postopku dobili zdravstveno izjemo. Ne vidim razloga, zakaj bi sedela zaprta v hotelu,"

Ne misli izgubljati časa zaradi političnih igric

Poudarila je, da si sama želi, da Đokoviću uspe na sodišču in zaigra na OP Avstralije. "Želim, da mu uspe na sodišču. V mojem primeru bi se zavleklo še za nekaj dni. Ne mislim izgubljati časa zaradi političnih igric, ki jih imajo tukaj. Mislim, da so zvezne oblasti našle luknjo v predpisih zvezne države Viktorije. Zdaj lahko njegovi odvetniki najdejo luknjo v zveznih predpisih," je še povedala, ki 29. igralka sveta na lestvici ženskih dvojic.

Novak Đoković mora do obravnave počakati v hotelu za migrante. Foto: Reuters

Đoković ima obravnavo v nedeljo ob polnoči po slovenskem času

Novak Đoković ima obravnavo na zveznem sodišču v ponedeljek ob 10. uri po avstralskem času. Torej ob v nedeljo ob polnoči po slovenskem času.