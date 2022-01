Novak Đoković naj bi se danes ob 14. uri javil iz Avstralije

Anthony Kelly, sodnik zveznega avstralskega sodišča, je danes odločil v korist Novaka Đokovića. Njegov vizum za vstop v Avstralijo je veljaven. A to še ne pomeni, da je odločitev dokončna. Alex Hawke, minister za migracije, ima pooblastilo, da odredi igralčevo deportacijo. Ker tega v štirih urah ni storil, je lahko Đoković odšel na svobodo. Hawke naj bi o zavrnitvi vizuma odločil v torek.

Novak Đoković ima veliko podpornikov doma kot tudi v tujini. Foto: Reuters

Saga se vleče že od prejšnje srede

Beograjčanu so prejšnji teden v sredo ob prihodu v Avstralijo preklicali vizum in ga nastanili v hotel za migrante. Avstralske oblasti namreč še zdaj menijo, da Đoković ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo. Đokovićevi odvetniki so zato vložili pritožbo in bili danes uspešni.

Foto: Guliverimage

Po odločitvi zveznega sodišča v Avstraliji, je svoje mnenje povedal tudi Rafael Nadal. "S športnega vidika bi raje videl, da ne igra," se je uvodoma pošalil Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev sveta. "Sodišče je povedalo svoje in spoštujem to odločitev. Ne glede na to, ali se z Đokovićem o nekaterih stvareh strinjava ali ne, je pravica spregovorila," je po odločitvi sodišča povedal Španec.