Kyrgiosa je po polomu z Đokovićevim vizumom sram, da je avstralski športnik

V zadnjih dneh je številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković v središču pozornosti. A ne zaradi predstav na teniškem igrišču, temveč zaradi vstopa v Avstralijo, kjer želi nastopiti na OP Avstralije. Obmejni organ mu je sprva preklical vizum, nekaj dni je bil v priporu, nato pa so njegovi odvetniki našli postopkovno napako in pristojno sodišče je razsodilo v korist srbskega teniškega igralca, ki se je nemudoma odpravil na trening v Rod Laver Areno.

A s tem sage še ni konec, saj ima minister za priseljevanje Alex Hawke možnost, da Đokovića vseeno pošlje domov.

Svoje mnenje je že v preteklosti večkrat izrazil avstralski igralec Nick Kyrgios, ki je lani sicer kritiziral Đokovića, ker je organiziral Adria Tour v težkem času pandemije. Tokrat je na strani Đokovića, predvsem zaradi načina, na katerega so ga obravnavali vse do ponedeljkove odločitve sodišča.

Na družbenih omrežjih je dodal, da upa, da bo Đoković nastopil na OP Avstralije in napadel 21. lovoriko na turnirjih četverice ter prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, s katerima si trenutno deli prvo mesto.

"Vemo, da mediji radi ustvarijo nevihto. Kot avstralskega športnika me je sram, ko gledam, kaj se dogaja s športnikom, ki je veliko naredil za nas in za šport. Preprosto mislim, da ni prav, kako ravnamo, ampak mediji to radi počnejo, radi delijo."

Kontroverzni Kyrgios se je dotaknil tudi okužbe z novim koronavirusom. Povedal je, da se ne počuti tako slabo in da je sprejel vse potrebne previdnostne ukrepe: "Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se bom počutil v redu, prišel iz karantene in vsem vam priredil šov."