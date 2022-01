Kamere so na treningu ujele besede Novaka Đokovića #video

Po nekaterih informacijah Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, ni najbolje sprejet med igralci, potem ko so ga spustili na prostost. Njegovi treningi so zaprti za javnost in le redki so posnetki z njih. A kamera ujame tudi kaj zanimivega. Z njim je govoril tudi Boris Becker, njegov nekdanji trener.

Novak Đoković in njegov trener Goran Ivanišević Foto: Guliverimage

Novak Đoković je v ponedeljek dobil bitko na sodišču, kar je pomenilo, da je šel lahko na prostost. Eden od najboljših igralcev vseh časov je takoj izkoristil priložnost in odšel na trening. Njegovi treningi so za zaprtimi vrati in le redki so posnetki z njih.

Za zdaj še ni jasno, ali bo lahko sploh igral na OP Avstralije, saj se minister za priseljevanje Alex Hawke lahko vsak trenutek odloči, da bo Đokovića poslal domov. Odločitev naj bi padla v sredo.

Back on a court he's familiar with. Men's World Number 1 @DjokerNole practiced this afternoon ahead of the @AustralianOpen as he awaits a decision on his visa from Immigration Minister @AlexHawkeMP. Full details shortly on @SBSNews. Vision courtesy of @TennisAustralia. pic.twitter.com/NojzXOjnJu — Adrian Arciuli (@Adrian_Arciuli) January 11, 2022

Kaj so ujele kamere?

A videti je, da je Nole na treningih zelo motiviran in osredotočen na tenis. V eni izmed točk je sam pri sebi nekaj komentiral, ko ni najbolje udaril žogice. To so ujele tudi kamere: "Daj no, Novak, kako naj tukaj zmagam." To le kaže na to, kakšno željo po zmagi ima.

Iz Melbourne parka pride v javnost le malo informacij. A kot je na družbenih omrežjih zapisal ameriški novinar, naj bi se ga igralci izogibali. Ko naj bi Đoković pred treningom prišel v fitnes, so vsi utihnili in le strmeli. Ali so to resnične informacije, je težko preveriti, a je ukrajinski teniški igralec Sergej Stahovski dejal, da gre za navadne laži.

Total bs .. was warming up for my match in the same gym. Find better gossipers🤷🏻‍♂‍ https://t.co/em3wvb4QYq — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 11, 2022

Boris Becker in Novak Đoković sta pred leti uspešno sodelovala. Foto: Guliverimage/Getty Images

Boris Becker, nekdanji trener Novaka Đokovića, meni, da bo imel njegov nekdanji varovanec peklenski prvi teden turnirja. Seveda, če bo dobil zeleno luč za igranje na OP Avstralije, prvem turnirju za grand slam.

"Prepričan sem, da mu bodo žvižgali, ampak Novak je tega navajen. Vedno je bil ulični borec. Moral se je bojevati proti vsem, tudi občinstvo je premagal. Navdušen sem, kako so ga navijači v New Yorku podprli … Težko bo z občinstvom, ampak ga bo z vsako naslednjo tekmo bolj sprejelo. Dejstvo je, da ga čaka težek prvi teden," je za BBC povedal Becker, ki je razkril, da sta bila s Srbom v stiku.

"Govoril sem z njim in zahvalil se mi je za podporo. Je pa še vedno v šoku zaradi tega, kar se mu je dogajalo v zadnjih dneh. Morda se ne strinjate z vsem, kar počne, a ga je treba spoštovati," je še povedal legendarni Nemec, ki meni, da Đoković še ni bil v slabšem položaju, kot je zdaj.