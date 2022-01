Obupana Đokovićeva mama: Ne deportirajte ga, saj ni morilec

Avstralska zgodba Novaka Đokovića še zdaleč ni končana. Za zdaj je prvi igralec sveta svoboden in lahko tudi normalno trenira. Toda vsak naslednji dan prinaša negotovost, saj mu lahko avstralske oblasti oziroma minister za priseljevanje prekličejo vizum in ga pošljejo domov. Đoković je v noči na ponedeljek sicer že dobil bitko na sodišču.

Novak Đoković v Avstraliji redno trenira in se pripravlja na začetek turnirja. Pa lahko zares zaigral na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Pustite mu, da igra in pokaže, kaj zna

V vso zgodbo je zelo vpletena tudi vsa njegova družina, ki mu od doma zagotavlja vso podporo. Dijana Đoković je dala intervju za avstralske medije in razkrila, da jo skrbi, da sina ne bi deportirali iz Avstralije.

"V medijih sem brala, da obstaja možnost, da ga lahko deportirajo. Zelo sem zaskrbljena. Zavedamo se, da še ni konec, in upamo, da bo lahko ostal in igral. Upam, da vaše ministrstvo, vlada in minister razmišljajo isto. "Ne mečite ga ven. On je samo teniški igralec, ni politik, kriminalec ali morilec. On je samo teniški igralec, najboljši teniški igralec na svetu. Pustite mu, da igra in da pokaže, kaj zna," je govorila Dijana.

Povedala je še, da je z odločitvijo sodišča zanjo zgodba končana in da se ji ne zdi pošteno, da o usodi njenega sina odloča ena oseba. V tem primeru minister za priseljevanje Alex Hawke.

Foto: Guliverimage

Ali je vedela, da je sin naokrog hodil okužen?

Vprašali so jo, ali je Novak Đoković decembra vedel, da je okužen, potem ko se je po pozitivnem testu pojavljal v javnosti. "Verjetno ni vedel, a ko je izvedel, da je pozitiven, se je osamil. Res ne morem nič povedati o tem. Morda je najbolje, da vprašate njega," je še povedala mama enega od najboljših igralcev sveta vseh časov.

Novinarjem ni bilo treba spraševati, saj je v zgodnjih jutranjih urah sam priznal, da se je pojavil v javnosti, četudi je vedel, da je bil okužen s koronavirusom.

Avstralske oblasti so razširile raziskavo

Tudi v sredo odločitev še ni padla. Z avstralskega ministrstva za priseljevanje so sporočili, da so razširili raziskavo, da bi lahko vključili napake in neskladja, ki se pojavljajo v primeru Novaka Đokovića. K temu naj bi spadala kršitev izolacije, napačno izpolnjevanje obrazca … Đoković bo moral, kot kaže, odgovoriti še na marsikatero vprašanje. Po pisanju nekaterih medijev bi bila končna odločitev lahko znana v četrtek.