Vse več je na namigovanj, da bo moral Đoković zapustiti Avstralijo

Avstralski novinar Paul Bongiorno je na družbenih omrežjih zapisal, da bo minister za priseljevanje Alex Hawke Novaka Đokovića poslal domov. Hawke ima to pristojnost in vse več razlogov ima, da se odloči za to potezo.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow. — Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022

Kaj je bi bila lahko kaplja čez rob?

Kaplja čez rob bi lahko bila, ko je prvi igralec sveta včeraj priznal, da je šel okužen na intervju in to novinarjem zamolčal. Nanj se je takoj vsul val kritik, saj je bilo to milo rečeno neodgovorno dejanje. Sploh za državo kot je Avstralija, kjer so imeli zelo stroge ukrepe. Nekateri zaradi karanten tudi dve leti niso videlo svojih domačih, zato so Avstralci še toliko bolj občutljivi.

V avstralskem zakonu namreč obstaja tudi člen, kjer lahko osebo deportirajo, če je ta ravnala neodgovorno. Ne glede na to, v kateri državi, se je ta oseba obnašala neodgovorno.

Navedel napačne podatke, šlo naj bi za nenamerno napako

Nazadnje so se potrdile tudi trditve o lažnih podatkih, ki jih je igralec posredoval avstralskim organom ob vstopu v državo. V dokumentih je zatrdil, da v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Avstralijo ni obiskal nobene države, kar je v času epidemije covid-19 še posebej pomembno. A jasno je, da je bil vsaj v Španiji, kjer je treniral po prestani izolaciji.

Novak Đoković je v Avstraliji že opravil nekaj treningov. Pa bo sploh lahko zaigral na OP Avstralije? Foto: Guliverimage

Prošnja za zdravstveno izjemo je bila poslana prepozno

Organizatorji OP Avstralije imajo na svoji spletni strani zapisano, da igralka ali igralec lahko prošnjo za zdravstveno izjemo vloži do 10. decembra. Kako je 34-letni teniški igralec lahko vložil prošnjo, če je bil pozitiven 16. decembra, torej šest dni po roku? O tem prvi igralec sveta ni zapisal niti besede.

Novak Đoković se lahko pritoži

Če se bo Alex Hawke odločil za to potezo, bodo Novaka Đokovića pridržali in poslali domov. Po nekaterih zapisih bi se 34-letni Beograjčan lahko pritožil in s tem zavlačeval postopek, a več ali manj naj bi bilo jasno, da ne bi mogel na OP Avstralije. Spomnimo, v četrtek bodo organizatorji tudi opravili žreb.

Novak Đoković je v ponedeljek dobil bitko na sodišču. Jo bo tudi tokrat? Foto: Guliverimage

Preiskavo proti njemu so začeli tudi v Španiji

Kot da 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam še ne bi imel dovolj težav, so začeli preiskavo proti njemu tudi v Španiji. Tam je namreč Đoković treniral od 31. decembra do 3. januarja. Po pisanju srbskega portala B92 lahko trenutno v Španijo potujejo le polno cepljeni državljani Srbije. Španske oblasti zdaj preiskujejo, kako je Novak sploh prišel v njihovo državo.