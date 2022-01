Oglasil se je novinar, ki je imel intervju z okuženim Đokovićem

Franck Ramella, ki dela za francoski medij L’Equipe, je povedal, da so mu pred 30-minutnim intervjujem naročili, naj prvemu igralcu sveta ne postavlja vprašanj o cepljenju in o njegovih načrtih na OP Avstralije.

Foto: Twitter

Danes je povsem jasno, to je priznal tudi sam Novak Đoković, da je srbski teniški zvezdnik prišel na intervju dva dni po tistem, ko je bil njegov test na novi koronavirus pozitiven. Ramella je povedal, da je ekipa v center Novaka Đokovića odpotovala 18. decembra z namenom, da mu predajo nagrado. Da je bil 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam takrat pozitiven, pa so zvedeli šele tri tedne po intervjuju, so zapisali na spletni strani The Age.

Opisal je, da se je Đoković s trofejo fotografiral brez maske in kričal, medtem ko si je med intervjujem pokril obraz. Ko so ga prosili, da bi naredili še nekaj fotografij za intervju, je Nole to zavrnil. "Včeraj sem pred poletom v Avstralijo opravil test. Negativen," je še zapisal Ramella.

Novak Đoković je v svojem zapisu priznal napako. Foto: Guliverimage

Sodišče je odločilo v korist 34-letnega Beograjčana

Avstralska mejna policija je preteklo sredo Đokoviću preprečila vstop v državo na letališču v Melbournu, ker ni cepljen proti bolezni covid-19 in ker organom na meji zdravstvena dokumentacija, ki bi ga opredelila kot izjemo za vstop v državo, ni zadostovala.

V ponedeljek je nato sodišče odločilo, da 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam sme ostati v Melbournu in Avstraliji. Med sodnim procesom pa so se pokazale tudi nekatere napake pri delu policije, šlo naj bi predvsem za to, da se ni držala dogovorjenih rokov in športniku ni dala dovolj časa, da razjasni vso problematiko svoje dokumentacije. Ne glede na odločitev sodišča pa lahko pristojni minister Alex Hawke igralca še vedno izžene iz države. Končno odločitev bi lahko razkril v četrtek.

Kar nekaj neskladij je v Đokovićevi zgodbi Foto: Reuters

Kar nekaj dvomov pa je tudi v zgodbi Novaka Đokovića. Igralec vstop v Avstralijo utemeljuje z okužbo z novim koronavirusom 16. decembra, v javnosti pa so se pojavili dokazi, da se je 17. decembra udeležil prireditve z mladimi igralci in tam ni uporabljal zaščitne maske, niti ni skrbel za varno razdaljo. Dan pozneje je dal intervju za L'Equipe. Nazadnje so se potrdile tudi trditve o lažnih podatkih, ki jih je igralec posredoval avstralskim organom ob vstopu v državo.