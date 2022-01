Preobrat: minister ostaja tiho. Se bo Novak Đoković zadnji smejal? #video

Saga o morebitni deportaciji Novaka Đokovića iz Avstralije se nadaljuje, saj avstralske oblasti še vedno niso sprejele odločitve, ali bodo prvemu igralcu preklicale vizum. Zdi se, da je avstralska javnost počasi že sita vsega in razdeljena kot že dolgo ne. Zelo zgovorne so tudi nekatere ankete.

V sredo so nekateri avstralski novinarji Novaka Đokovića že pošiljali domov in trdili, da je ministrstvo za priseljevanje praktično že sprejelo odločitev. A tudi v četrtek je avstralski minister Alex Hawke ostal tiho. Ni malo tistih, ki imajo že dovolj osemdnevne sage, ki ji ni videti konca. Zagotovo je med njimi tudi Novak Đoković, glavni akter te zgodbe. Veliko je tudi tistih, ki bi se radi osredotočili na tenis in teniški turnir OP Avstralije, predvsem igralci.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow. — Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022

Na mizi naj bi bilo več možnosti

Prvega igralca sveta so že pošiljali na letalo in skeptični so bili tudi že srbski mediji, danes pa spet diši po še enem dramatičnem preobratu. Avstralski spletni portal The Age piše, da Alex Hawke, minister za priseljevanje, še vedno razmišlja, kakšno odločitev bo sprejel.

Kot še navaja omenjeni portal, ima Hawke dve možnosti, na podlagi katerih lahko Beograjčanu prekliče vizum. Po drugi strani pa prihajajo informacije, da minister ni povsem prepričan, da želi enega najboljših igralcev vseh časov poslati domov. Morda bi bilo celo bolj pametno, da Novaku pusti tisto, kar najbolje zna – igrati tenis.

V ekipi Novaka Đokovića upajo, da bila morebitna pritožba obravnavana čez vikend in zaključena do nedelje, če bo vlada v petek preklicala vizum. Iz vladnih vrst prihaja informacija, da se nagibajo k temu, da bi prvem igralcu sveta še drugič preklicali vizum.

Đoković ima v Melbournu veliko podpornikov, a nekatere ankete so močno proti njemu. Foto: Reuters

Kar 83 odstotkov anketirancev je za deportacijo Srba

Že nekaj časa je znano, da ni razdeljena samo športna, ampak tudi svetovna javnost. V anketi NewsCrop, v kateri je glasovalo skoraj 60 tisoč ljudi, je bilo kar 83 odstotkov ljudi za to, da vlada prvega igralca tenisa deportira in konča zgodbo.

Decisive results from a NewsCorp poll with nearly 60,000 respondents across several Australian news sites takes the Australian temperature pretty tellingly.



An overwhelming 83% believe that the government should seek redeportation of Novak Djokovic. #AusOpen pic.twitter.com/jE1jfVKC9n — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 13, 2022

Scott Morrison Foto: Guliverimage

Vse bolj je jasno, da je avstralski vladi in organizatorjem turnirja stvar ušla izpod nadzora. Danes je bil za ob 15. uri po lokalnem času napovedan žreb. Tega so tik pred začetkom za nedoločen čas preložili, nato pa izvedli eno uro pozneje.

Ravno v tem času pa je imel predsednik vlade Scott Morrison izredno tiskovno konferenco. Predvidevali smo lahko, da bo kaj več znanega o usodi 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam, a je Morrison izjavil, da je to stvar ministra Alexa Hawka in da zadeve ne bo komentiral. Dobro uro za tem je postalo jasno, da odločitve ne bo in da si je Đoković vsaj še za en dan podaljšal bivanje v deželi tam spodaj.

Po poročanju nemškega tabloida Bild je Novak Đoković danes na treningu nemudoma zapustil igrišče, potem ko mu je kondicijski trener Marco Panichi pokazal sporočilo na telefonu. Zakaj je na hitro zapustil igrišče, ni znano.

Ali obstaja možnost, da se bo Srb tiho umaknil? Foto: Guliverimage

Bo Đoković sprejel odločitev vlade in se tiho umaknil?

Avstralska novinarka Karen Sweeney, ki je podrobno spremljala ponedeljkovo sodniško razpravo, je na družbenih omrežjih zapisala, da bi se Đoković, če bi mu preklicali vizum, zelo verjetno vrnil na sodišče. Njegovi odvetniki bi verjetno vložili pritožbo, razprava pa bi se zagotovo zavlekla v prihodnji teden, ko se OP Avstralije že začne. "Mogoče je tudi, glede na to, kako so se stvari odvijale, da bo Novak sprejel odločitev avstralskih oblasti in tiho odšel. Morda ne tiho, ampak veste, kaj mislim," je na družbenih omrežjih zapisala Sweeneyjeva.

Če usoda Novaka Đokovića še zdaj ni jasna, pa je jasno nekaj drugega. Prihodnji dnevi bodo zagotovo zelo pestri.