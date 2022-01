Srbija v šoku: To je sramotna odločitev

Saga o tem, ali bi prvi igralec sveta Novak Đoković lahko nastopil na letošnjem odprtem prvenstvu Avstralije, kjer bi branil naslov ter naskakoval že rekordno deseto lovoriko, še ni končana. V petek je doživela nov zaplet, po dnevih, v katerih se je lahko srbski zvezdnik kolikor toliko sproščeno pripravljal na največji teniški spektakel, kar ga lahko ponudi dežela ''tam spodaj'', mu zdaj grozi izgon iz Avstralije.

V tem stresnem obdobju, katerega dinamiko odreja pandemija covid-19, je bil športni svet priča eni najbolj odmevnih afer, ki vendarle še ne bo tako hitro dobila epiloga. 34-letni Srb bo očitno iskal pot do dovoljenja za nastop na turnirju na sodišču, o tem poročajo tudi srbski mediji.

Nič od OP Avstralije?

Foto: zajem zaslona ''Šokantne novice iz Avstralije. Đokovića bodo aretirali in izgnali iz države. Nič od OP Avstralije?'' se je okrog 8. ure spraševal Blic Sport in dodal, da odločitev avstralskega ministra za priseljence Alexa Hawka o izgonu prvega teniškega loparja sveta iz Avstralije zagotovo spada med največje športne škandale 21. stoletja.

Sklepajo, da je bila kaplja čez rob objava Đokovića na družbenem omrežju na Instagramu, v kateri je zaupal, kako je pred mesecem dni vedel, da je okužen z novim koronavirusom, a je vseeno opravil intervju z novinarjem francoskega športnega dnevnika L'Equipe.

Vendarle na svobodi

Foto: zajem zaslona Srbski Alo! poroča o tem, kako se nadaljuje drama in da Đoković za zdaj ne bo odšel v pripor, saj želi biti prisoten v pogovorih z organi ministrstva za priseljence. Njegovi odvetniki naj bi pripravljali pritožbo, hkrati pa zahtevali hitro sodno obravnavo, ki bi se lahko spremljala prek spleta v živo.

''Novak je vendarle na svobodi. Ne bo se vrnil v 'hotel'. Jutri ga čaka pogovor z organi za priseljevanje,'' Novosti poročajo o tem, kako bo Đoković napeto dogajanje v petek (po avstralskem času) dočakal na prostosti, nato pa bodo sledili pogovori z organi za priseljevanje.

Srbski Objektiv napoveduje, kako se začenja nova borba za pravico, pri Srbijadanas pa so ob izjavi Hawka, s katero je upravičil svoje dejanje, zavrnitev vizuma Novaku Đokoviću, zapisali, kako je to sramotna odločitev. "Danes sem uporabil svoja pooblastila 133.c (3) člena zakona o priseljevanju za preklic vizuma Novaka Đokovića na podlagi zdravstvenih razlogov in ohranjanja reda, saj je to v javnem interesu. Pri odločitvi sem pazljivo pretehtal vse prejete informacije od ministrstva za notranje zadeve, avstralske mejne policije in gospoda Đokovića," je sicer zapisal avstralski minister.

Đokoviću grozi huda kazen

Foto: zajem zaslona Dogodke iz Avstralije spremlja iz minute v minuto tudi Mondo. Poroča o tem, kako se odvetniki Novaka Đokovića še niso pritožili na odločitev avstralskega ministra, so pa pritožbo že sestavili. Takšen razplet naj bi predvidevali, odločilen dan za razplet sage pa bo tako sledil konec tedna. Tik pred začetkom OP Avstralije.

Omenja se tudi možnost o Đokovićevi popolni prepovedi igranja v Melbournu. ''Đokoviću grozi velika kazen, če ga bodo izgnali. To bi bila sramota vseh sramot, a smo od Avstralije že navajeni vsega,'' so pokomentirali o kazni, ki bi lahko doletela Novaka, če bi bil izgnan iz Avstralije zaradi vizuma. Potem bi mu tudi grozila triletna prepoved vstopa v Avstralijo.

Dogajanje v deželi kengurujev tako ostaja vroče, svetovni mediji iz minute v minuto spremljalo razplet sage o Đokoviću, ki je že davno prerasla okvirje običajnega športnega škandala. In kot kaže, bo tudi jutri še kako zanimivo.