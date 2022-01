"Novak Đoković je iz nas naredil bedake"

Pred dnevi je med drugim dogajanje, povezano z Đokovićem, komentiral Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta in dober prijatelj Beograjčana. Škot je sicer dejal, da bi rad videl, da Nole igra na letošnjem uvodnem turnirju za grand slam, ampak bo moral odgovoriti na nekaj vprašanj.

"Nikoli nisem pomislil, da bi šel na turnir necepljen in da bi kršil pravila." Foto: Guliverimage

Stefanos Cicipas, grški teniški igralec pa tokrat ni skoparil z besedami na račun Novaka Đokovića. Grk si ni mislil, da bo Novak sploh naredil nekaj takšnega.

"On zagotovo igra po svojih pravilih in dela stvari, za katere večina igralcev ne bi imela poguma. Še posebej zato, ker je ATP objavil jasna pravila za vstop v državo. Nikoli nisem pomislil, da bi šel na turnir necepljen in da bi kršil pravila," je povedal trenutno četrti igralec sveta in nato še pripomnil.

"Niso vsi za to, da bi se držali pravil, ki jih je postavila država. Majhen odstotek je tistih, ki izberejo svojo pot in iz nas naredijo bedake," je še za WIONews povedal 23-letni teniški igralec.

Martina Navratilova bi Novaka Đokovića poslala domov. Foto: Guliverimage/Getty Images

Legendarna teniška igralka bi ga poslala domov

Martina Navratilova, legendarna teniška igralka, je bila vedno podpornica srbskega teniškega zvezdnika. A zdaj pravi, da ga nikakor ne more razmeti, da se pred prihodom v Avstralijo ni cepil. Ob tem poudari, da so trenutno številke okuženih visoke in da pandemija pesti ves svet.

"Zato vse 'pogoltni' za dobro svoje ekipe in vseh ljudi. To se dogaja v Avstraliji, kjer so imeli najbolj stroge karantene. Melbourne je bil največje mesto, ki je bilo pod ključem. Sama želim govoriti o tenisu in samo o tem. Avstralci so v tem že leto in pol," je bila jasna Navaratilova, ki pravi, da bi bilo najbolje, da se Đoković vrne domov.

Avstralska mejna policija je preteklo sredo Đokoviću preprečila vstop v državo na letališču v Melbournu, ker ni cepljen proti bolezni covid-19 in ker organom na meji zdravstvena dokumentacija, ki bi ga opredelila kot izjemo za vstop v državo, ni zadostovala. V ponedeljek je nato sodišče odločilo, da 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam lahko ostane v Melbournu in Avstraliji. A v njegovi zgodbi se pojavlja vse več domov in že nekaj dni čakamo, kako se bodo odločile avstralske oblasti. Ministrstvo za priseljevanje ima namreč možnost še enkrat preklicati vizum Đokovića in ga na ta način poslati domov.