Kakšne so zdaj možnosti Đokovića? Nič kaj dobro se mu ne piše.

Po odločbi v primeru Novak Đoković ostaja odprtih kar nekaj vprašanj. Za zdaj še ni povsem jasno, kdaj ga nameravajo uradniki za priseljevanje premestiti v hotel za migrante. Spomnimo, tam je Nole že bil, ko so mu ob prihodu v Avstralijo prvič preklicali vizum.

Novak Đoković bi moral imeti utemeljene razloge. Foto: Guliverimage

Prvo vprašanje, ki se postavlja, je, ali se eden najboljših igralcev lahko pritoži na odločbo ministrstva za priseljevanje. Odgovor je da. Đoković lahko zahteva začasno odredbo, je za CNN povedal Justin Quill, partner ene izmed odvetniških pisarn v Melbournu. V tem času lahko ostane v državi in čaka na odločitev sodišča, a bo moral sodniku dokazati, da ima utemeljene razloge za pritožbo. Njegovi odvetniki naj bi že preučevali odločbo ministrstva.

Ni povsem jasno, ali Novak Đoković lahko vseeno igra na OP Avstralije, ki se začne v ponedeljek. Srb je na turnirju postavljen kot prvi nosilec. Lovil bi deseto zmago na OP Avstralije in skupno 21. na turnirjih za grand slam. Če ne bo mogel igrati na prvem letošnjem turnirju za grand slam, ga bo najverjetneje zamenjal srečni poraženec, torej tisti, ki je izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij.

Tukaj so vsi mogoči scenariji:

#AusOpen draw ceremony is in an hour.



Here's a brief rulebook thread on how it will work with seedings re: Djokovic, as his fate remains unknown.



If Djokovic pulls out of #AusOpen in short time left before the draw (very unlikely), #2 Daniil Medvedev would become #1 seed.