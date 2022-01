Presenetljivo razkritje Čehinje, ki so jo izgnali iz Avstralije

Kot je razkrila v pogovoru za rusko izpostavo BBC News, se je v Avstraliji počutila kot kriminalka, opozorila pa je na nenavadno prakso pri zasliševanju avstralske obmejne policije.

"Bilo je, kot da gledam film –, neskončno dolgo zasliševanje z navodili, kot so 'sleci se, obleci se'. Fuj, o tem nočem niti razmišljati, kaj šele še enkrat doživeti," je v pogovoru za ruski časopis Denik razkrila Voračova, sicer specialistka za igro dvojic.

Brez težav vstopila v Avstralijo in celo nastopila na turnirju

Čehinja, ki si je vizum zagotovila na podlagi zdravstvene izjeme (okužba z novim koronavirusom tako kot pri Đokoviću), je v Avstralijo lahko vstopila brez težav in celo nastopila na turnirju v Melbournu.

A se je zapletlo prav zaradi prvega loparja sveta. Ker so mu vizum zavrnili (danes je to storil še avstralski minister za priseljevanje Alex Hawke), so se osredotočili tudi na Voračovo. Prejšnjo soboto je na vrat na nos morala pripraviti kovčke in zapustiti državo. Brez ugovarjanja, brez pritoževanja. Kot je še povedala, sploh ni vedela, da se na odločitev avstralskih oblasti lahko pritoži.

Voračova je nekaj dni bivala v istem azilnem domu kot Novak Đoković. Foto: Guliverimage

Udarec za denarnico

Vse skupaj jo je močno udarilo po denarnici. "Samo letalska vozovnica stane 2.800 dolarjev, z mano je potoval tudi trener. Potem so tu še hotelski stroški, treningi za grand slam, potencialni denarni sklad … Upam, da mi bo avstralska teniška zveza prišla naproti in mi ne bo treba ubirati drugih korakov," je izjavila v pogovoru za BBC News Russian, v katerem je namignila, da si želi denarno kompenzacijo avstralske strani.

"Počutila sem se skoraj kot kriminalka, a za to ni bilo nobene potrebe. Poslala sem jim vso potrebno dokumentacijo in dobila njihovo odobritev. Če bi vedela, da obstaja samo en odstotek možnosti, da gre karkoli narobe, v Avstralijo sploh ne bi odpotovala," je še povedala 38-letna Čehinja, ki je v svoji karieri osvojila 11 naslovov v igri dvojic na turnirju WTA. Leta 2017 se je v Wimbledonu v igri dvojic prebila do polfinala.

"Nisem proticepilka"

Razložila je še, da cepljenju proti covid-19 ne nasprotuje, da nikakor ni proticepilka in da se bo prav gotovo cepila v prihodnosti, zaradi zapletov po okužbi z novim koronavirusom pa ji tega ni uspelo storiti pred odprtim prvenstvom Avstralije.

Podpora WTA

Voračovo je podprlo tudi žensko teniško združenje WTA, ki je v izjavi za javnost zapisalo, da Čehinja ni storila ničesar narobe.

"Zapleti, ki jih je doživela v zadnjih dneh, so žalostni," so zapisali na zvezi. "Renata Voračova je spoštovala vsa pravila in postopke, dobila je dovoljenje za vstop, tekmovala na turnirju, nato pa so ji nenadoma preklicali vizum, čeprav ni ničesar storila narobe."

Zagotovili so, da bodo še naprej sodelovali z vsemi organi, da bodo ta "nesrečni" zaplet ustrezno obravnavali.

Kljub zaskrbljenosti zaradi primera Voračove so ponovili, da verjamejo v to, da morajo biti vsi teniški igralci cepljeni proti covid-19, in zagotovili, da povsem podpirajo avstralsko politiko vstopa v državo, ki so jo sprejeli za začetek leta 2022.