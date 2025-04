Ameriški predsednik Donald Trump ne počiva. Po začasni preložitvi dviga carin, naperjenega proti vsemu svetu, se je lotil izgonov ameriških državljanov ter nadaljnega pritiska na univerze. Tudi na znamenito ustanovo Harvard, ki so ji, ker se ne želi ukloniti zahtevam Trumpove vlade, zamrznili 2,2 milijarde dolarjev (1,94 milijarde evrov) proračunske pomoči. Poleg tega namerava ukiniti tudi prispevke za Organizacijo združenih narodov, Nato in 20 drugih organizacij.

Ameriška vlada namerava med drugim ukiniti prispevke ZDA za Združene narode in zvezo Nato, poroča Washington Post, ki se sklicuje na interni dokument o proračunu za leto 2026 direktorja za proračun in načrtovanje v State Departmentu Douglasa Pitkina. Državni sekretar Marco Rubio bi moral do danes oddati svoje pripombe.

Pitkinov dokument predlaga zmanjšanje proračuna ameriškega zunanjega ministrstva za 48 odstotkov na okrog 28 milijard dolarjev, ukinitev številnih programov in množična odpuščanja. Humanitarno pomoč tujini bi zmanjšali za 54 odstotkov, globalno financiranje zdravstva pa za 55 odstotkov.

Mednarodne organizacije bi ostale brez skupaj 90 odstotkov dosedanjih ameriških sredstev, pri čemer naj bi ukinili ameriške prispevke za ZN, Nato in 20 drugih organizacij. Denar za Mednarodno agencijo za jedrsko energijo in Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo pa bi ostal. Povsem naj bi ukinili tudi ameriške prispevke za mirovne operacije po svetu.

Obenem predlog predvideva ustanovitev novega sklada – Priložnosti za Ameriko prvo (A1OF), ki bi dobil 2,1 milijarde dolarjev za utrjevanje Trumpovih prioritet.

Proračune v ZDA potrjuje zvezni kongres, vlada pa jih lahko le predlaga. V obeh domovih kongresa imajo trenutno večino Trumpovi republikanci. "To ni resen predlog in bo naletel na zid nasprotovanja obeh strank," je za Washington Post ocenil demokratski senator Chris Van Hollen iz Marylanda.

Trumpova vlada je v ponedeljek univerzi Harvard zamrznila 2,2 milijarde dolarjev (1,94 milijarde evrov) proračunske pomoči, potem ko je univerza zavrnila njene zahteve po številnih spremembah. Nadaljujejo se tudi aretacije tujih študentov, v ponedeljek pa je skupina študentov vložila tožbo proti odvzemanju vizumov in ukinjanju statusa študenta, poroča CNN.

Trumpova vlada je prejšnji teden na Harvard naslovila zahtevo o spremembah politike proti aktivizmu na kampusih, reforme upravljanja, spremembo politike najemanja profesorjev in vpisovanja študentov na podlagi tako imenovanih zaslug.

Foto: Reuters Zahteve vključujejo tudi revizijo študijskega telesa in fakultete glede stališč o raznolikosti ter prepoved obraznih mask. Če zahteve ne bodo izpolnjene, je Trumpova vlada zagrozila z odvzemom zvezne pomoči. Univerza je zahteve zavrnila in vlada je zamrznila za zdaj 2,2 milijarde dolarjev od skupaj devetih milijard, ki bi jih lahko univerza dobila letos, poroča CNN.

"Univerza se ne bo odpovedala svoji neodvisnosti ali ustavnim pravicam," je vladi odgovoril predsednik Harvarda Alan Garber.

Trumpova vlada je s podobnim ukrepom zagrozila številnim visokim šolam po ZDA, Harvard pa je prvi, ki je zahteve vlade zavrnil. Garber je dejal, da večina zahtev predstavlja neposredno vladno regulacijo intelektualnih pogojev na Harvardu.

Ministrstvo za domovinsko varnost je medtem v ponedeljek aretiralo še enega študenta zaradi udeležbe v protestih proti izraelskemu nasilju nad Palestinci. Mohsen Mahdavi se je lani udeleževal protestov na univerzi Columbia, aretirali pa so ga v Vermontu, ko je prišel po potrdilo o državljanstvu, poroča CNN.

Senatorja iz Vermonta Bernie Sanders in Peter Welch sta aretacijo nemudoma obsodila kot nemoralno, nehumano in nezakonito ter zahtevala njegovo takojšnjo izpustitev na prostost. Mahdavi je bil rojen na okupiranem palestinskem Zahodnem bregu.

Pred njim so odmevno iz istega razloga aretirali študenta Columbie Mahmuda Halila, ki ima prav tako dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Vlada ga je poslala na jug ZDA, kjer je sodišče odobrilo njegov izgon, vendar ima še možnost pritožbe.

V ponedeljek je 17 mednarodnih študentov iz različnih univerz na zveznem sodišču v Atlanti vložilo tožbo proti ministrstvu za domovinsko varnost ZDA zaradi odvzema vizuma in ukinitve statusa študenta. Trumpova vlada to počne z izgovorom, da odstranjuje nasilne nasprotnike Izraela ali na splošno z neopredeljenim nacionalnim interesom. Tožba pa trdi, da je vlada s samovoljnim ukrepanjem prekršila ustavo ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump je salvadorskemu kolegu Nayibu Bukeleju med ponedeljkovim obiskom v Beli hiši napovedal, da bodo kmalu začeli v Salvador pošiljati tudi "domače kriminalce", poroča revija Atlantic, ki se sklicuje na video, ki je bil posnet, preden sta Trump in Bukele stopila pred novinarje v Ovalni pisarni.

Video je neposredno prenašala spletna stran salvadorske vlade, revija Atlantic pa razlaga, da je Trump podprl pošiljanje domačih zapornikov v Salvador, kamor je doslej deportiral osumljene pripadnike latinskoameriških tolp, ki jih je razglasil za teroristične organizacije. "Nekaj bi naredil. Imajo dobre, trdne objekte in se ne igrajo," je Trump odgovoril na vprašanje, ali bo finančno podprl gradnjo dodatnih zaporov v Salvadorju, kamor želi izgnati še več priseljencev iz ZDA.

"Pravosodni ministrici Pam Bondi sem dejal, da ne vem, kakšni so točno zakoni, ki jih moramo vedno ubogati, ampak imamo tudi domače kriminalce, ki porivajo ljudi pod vlake podzemnih železnic, ki udarjajo starejše gospe po glavi s kiji za bejzbol in so popolne pošasti. Rad bi jih vključil v skupino za selitev iz države, ampak moramo pogledati zakone," je dejal Trump.

ZDA so se sicer zaradi deportacije salvadorskega državljana Kilmarja Armanda Abrega Garcie znašle pred ustavno krizo. Vrhovno sodišče ZDA je Trumpovi vladi ukazalo, da mora omogočiti vrnitev po napaki izgnanega iz Salvadorja, kar so člani vlade v ponedeljek javno zavrnili.

Trump med pogovorom z novinarji in Bukelejem ni hotel naravnost odgovoriti na vprašanje o tem, ali bodo vrnili Garcio, ampak je vprašanje preusmeril na člane svoje vlade. Bondi je razložila, da je sodišče ukazalo le, da mora vlada omogočiti vrnitev, kar je po njenem mnenju to, da pošlje ponj letalo, če ga bo salvadorska vlada vrnila. Bukele je dejal, da ga ne namerava vrniti. To je prvi primer odkritega kljubovanja Trumpove vlade odločitvi vrhovnega sodišča.