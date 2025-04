Priporočena prodajna cena digitalne različice konzole, ki nima diskovnega pogona, se bo v Evropi, Veliki Britaniji in Avstraliji zvišala za več kot deset odstotkov, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes potrdili v japonskem podjetju.

Sony "težko odločitev" sprejel po tem, ko so svet razburile Trumpove carine

V Sonyju so v nedeljo v objavi na spletu zapisali, da so "težko odločitev" sprejeli zaradi "zahtevnih gospodarskih razmer, vključno z visoko inflacijo in nihajočimi menjalnimi tečaji".

Odločitev je bila sprejeta po tem, ko so obsežne carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa vznemirile svetovne trge in sprožile medsebojno trgovinsko vojno s Kitajsko, zaradi česar se vlagatelji po vsem svetu bojijo širše upočasnitve gospodarske rasti.

Predsednik ZDA Donald Trump je z grožnjami s carinami ter nenehnimi ovinki med napovedmi in umiki napovedanih carin v zadnjih treh mesecih zelo vznemiril globalne trge. Foto: Reuters

Vstopni model konzole bo dražji za 50 evrov

V Evropi je priporočena prodajna cena za digitalno različico konzole od danes tako 499,99 evra, v Veliki Britaniji pa 429,99 funta (496,07 evra). Cene digitalne različice bodo višje tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji, kjer se je Sony odločil tudi za podražitev standardne različice konzole.

Cena dražje konzole PS5 Pro, ki so jo začeli prodajati novembra, ostaja nespremenjena. Podražila se ne bo niti različica PlayStation 5 z optičnim pogonom, njena cena ostaja pri 549,99 evra.

Za zvišanje priporočenih prodajnih cen so se poleg tega odločili tudi v nekaterih izbranih državah na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Cena digitalne različice PS5 od prihoda na trg višja že za 25 odstotkov



PlayStation 5, ki ga je Sony začel prodajati konec leta 2020, se je na evropskem in s tem tudi slovenskem trgu v preteklosti že podražil, in sicer poleti leta 2022.



Igralni plošček konzole PlayStation 5 Foto: Unsplash



Takrat je Sony ceno za obe takratni različici konzole, digitalno in model z optičnim pogonom, dvignil za 50 evrov na 449,99 oziroma 549,99 evra. Japonci so takratno podražitev igralne konzole podobno kot najnovejšo utemeljili z visoko globalno inflacijo, nihanjem vrednosti nekaterih valut in nasploh zahtevnimi pogoji v gospodarstvu.



Že drugi val podražitev digitalne različice konzole PlayStation 5 sicer pomeni, da se je njena cena od izvirne, ki je bila postavljena pri 399,99 evra, dvignila že za četrtino oziroma 25 odstotkov.