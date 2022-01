Đoković spet priprt: znano je, kam so ga namestili

Včeraj so se na zveznem okrožnem sodišču menili, da bodo Novaka Đokovića med pridržanjem namestili na neznano lokacijo, saj si ne želijo prevelike medijske pozornosti. A kot kaže ne bo nič drugače, kot med prvim sodniškim primerom. Prvega teniški igralec bo noč preživel v istem hotelu, kot med prvo sodno obravnavo. Ob prihodu v hotel za migrante ga je že čakala množica fotografov in snemalcev. Pričakujemo lahko, da bi se tam lahko spet zbrali njegovi privrženci.

Eden najboljših teniških igralcev sveta je imel pred tem obravnavo na zveznem sodišču, kjer so dorekli vse podrobnosti nedeljskega sojenja. Kmalu bo tudi znano, ali bo odločal en ali trije sodniki.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y