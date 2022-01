Tudi hrvaškega teniškega trenerja deportirali iz Avstralije

Tudi Filip Serdarušić, hrvaški teniški trener in brat teniškega igralca Nina Serdarušića (na fotografiji) je moral spakirati kovčke in zapustiti Avstralijo.

Po češki teniški igralki Renati Voračovi, ki je avstralski vizum pridobila na podlagi enake zdravstvene izjeme kot Novak Đoković, so avstralske oblasti izgnale tudi Filipa Serdarušića, hrvaškega teniškega trenerja in brata teniškega igralca Nina Serdarušića.

Tudi Filip Serdarušić ni cepljen, prav tako kot Novak Đoković pa je pa prebolel okužbo z novim koronavirusom in si avstralski vizum za vstop v državo pridobil na podlagi te zdravstvene izjeme.

"Nisem cepljen, sem pa novembra prebolel okužbo z novim koronavirusom. Moj agent je pozitiven rezultat testa na novi koronavirus in dokumentacijo z vrednostmi protiteles v krvi poslal avstralski teniški zvezi, ki je papirje posredovala zdravnikom oz. instituciji, ki se s tem ukvarja. Dobil sem zeleno luč za vstop v državo, elektronsko pošto z odobritvijo sem prejel 10. decembra," je v pogovoru za srbski Sportklub povedal 29-letni Serdarušić.

Ob vstopu v Avstralijo so mu obmejni organi po pregledu dokumentov omenili, da obstaja možnost 14-dnevne izolacije, a jim je rekel, da če bi to vedel, v Avstralijo ne bi odpotoval. "Gospa, s katero sem govoril, je nato poklicala svojega nadrejenega, ki je pregledal papirje, jih fotografiral in mi rekel, da lahko svobodno vstopim v državo," se spominja.

S prihodom Đokovića se je vse postavilo na glavo

A veselje ni dolgo trajalo. S prihodom Novaka Đokovića v Avstralijo se je tudi zanj vse spremenilo.

"Na isti dan, in sicer ob 22. uri, so me poklicali z urada za priseljevanje in me povabili na razgovor. Avstralska teniška zveza je pome poslala avtomobil in to samo uro pred četrtfinalnim obračunom mojega brata. Do 17. ure sem se namreč moral pojaviti v uradu," je dogodke v Melbournu opisal Hrvat, ki se je po premisleku odločil za drugačno pot kot Đoković.

"Vrnil sem se v hotel in se pogovoril z igralci. Imel sem samo dve možnosti: ali grem domov ali pa ponovno zaprosim za vizum. Glede na to, da bi mojo prošnjo 99-odstotno zavrnili, saj so se zdaj odločili, da status, da si okužbo z novim koronavirusom prebolel, več ne zadostuje, sem se odločil, da grem domov. Nisem tako 'velik' kot Novak, da bi se lahko boril. Če so ustavili njega, so morali tudi nas," ugotavlja Serdarušić, ki je prepričan, da ni storil ničesar narobe.

"Ljudje imajo zdaj vse mogoče komentarje. Dejstvo pa je, da si ne Novak ne jaz nisva izmislila zdravstvene izjeme, da sva delala po pravilih in sva imela pravico do vstopa v državo. Avstralske oblasti lahko na njegov račun nabirajo politične točke, na nas pa tega ne morejo. To je tudi razlog, zakaj se vse to dogaja. Zdi se mi, da je to idealno za obdobje pred njihovimi volitvami. Če so v državo spustili Renato Voračevo in mene, zakaj potem niso njega? Mislim, da so v avstralski teniški zvezi upali, da bo tudi on vstopil brez težav, a njega vsi poznajo. Če ne bi bilo Novaka, se nama to ne bi zgodilo," je prepričan hrvaški trener Serdarušić, ki je zgrožen nad dogodki v zvezi s prvim loparjem sveta.

Po informacijah srbskega Sportkluba je v povezavi z OP Avstralijo vizum, da so upravičeni do izjeme, pridobilo devet oseb, od tega so le Đoković, Serdarušić in Voračova iz kategorije igralci/trenerji.

