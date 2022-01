Morda o primeru Novaka Đokovića tega še niste vedeli

V športu že dolgo nismo bili priča takšni zgodbi preobratov. Novak Đoković, prvi igralec sveta, bo uporabil vsa pravna sredstva za pridobitev avstralskega vizuma in nastopanja na OP Avstralije. Če mu bo uspelo, bo lovil že 21. zmago na turnirjih za grand slam, in v primeru zmage bo tudi dosegel rekord vseh časov. Kot kaže, Beograjčanu lovorike in rekordi res veliko pomenijo. Nekateri bi se že zdavnaj umaknili, a Novak vztraja in upa do zadnjega dne.

Glavno vprašanje v primeru se vrti okoli tega, ali Đoković sploh lahko vstopi v Avstralijo kot necepljen tujec. Po obstoječih pravilih obstajajo izjemno stroge izjeme, med katerimi ni prebolelosti okužbe s koronavirusom v zadnjih šestih mesecih, na kar se sklicuje Srb. To izjemo so sicer med svoja pravila uvrstili prireditelji OP Avstralije in s tem poskrbeli za zmedo.

A ta zgodba se ni začela pred nekaj dnevi, temveč že na začetek decembra. Kronološko smo s pomočjo zapisov na spletni strani CNN povzeli nekaj ključnih podatkov.

7. december – Avstralska teniška zveza naj bi ta dan igralcem poslala sporočilo, v katerem je bilo navedeno, da prebolelost okužbe z novim koronavirusom, dokazana z zdravniškim potrdilom, je izjema. Ob tem so poudarili, da morajo svoje prošnje oddati do 10. decembra (Đoković je bil pozitiven "šele" 16. decembra).

14. december – Novak Đoković se je v Beogradu udeležil košarkarske tekme, kjer naj bi bilo okuženih kar nekaj ljudi.

This is how Novak Djokovic is welcomed at home by Belgrade Red Star basketball team fans



(🎥 crvenazvezdakk Instagram) pic.twitter.com/17whmZRlr9 — We Are Tennis (@WeAreTennis) December 16, 2021

16. december – Srb je najprej opravil hitri antigenski test, ki je bil negativen. Zaradi previdnosti je opravil še PCR-test ter še istega dne zvečer dobil rezultat, da je pozitiven. V svoji izjavi je rekel, da je test dobil šele 17. decembra.

17. december – Đoković se je udeležil teniške prireditve v Beogradu, kjer je mladim teniškim igralcem podelil nagrade. Nihče od njih ni nosil maske, prav tako med njimi ni bilo nobene varnostne razdalje. Pred tem je opravil antigenski test, ki je bil po njegovem pričanju negativen. Po tistem dogodku je dobil obvestilo, da je bil njegov PCR-test pozitiven.

He just hung out with the kids on December 17, 2021 ...https://t.co/scBnYCTwZl pic.twitter.com/RIXZGNUi6Y — Baksuz u horoskopu (@Yoda__Yolo) January 10, 2022

18. december – Novak Đoković je imel v svojem centru s francoskim medijem L'Equipe intervju. Prvi igralec sveta je priznal, da je vedel, da je pozitiven. Izjavil je, da je vseskozi nosil masko, razen med fotografiranjem. Novinar L'Equipe Franck Ramella in fotograf Etienne Garnier sta 12. januarja razkrila, da ju takrat nihče ni obvestil, da je Novak pozitiven.

23. december – Iz dokumenta srbskega inštituta za javno zdravje je razvidno, da je Novak Đoković prebolel okužbo z novim koronavirusom. Tega je kot dokaz uporabil, ko je prišel v Avstralijo.

30. december – Đoković je od avstralske teniške zveze dobil potrdilo o zdravniški izjemi. Ta mu na podlagi prebolelosti okužbe z novim koronavirusom v zadnjih šestih mesecih omogoča vstop v Avstralijo brez cepljenja in karantene.

Pred koncem leta so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije, kako Đoković trenira v Španiji. V svoji izjavi pa je navedel, da pred tem 14 dni ni potoval. Obrazec je izpolnjeval njegov agent in se za napako opravičil.

1. januar – Ekipa Novaka Đokovića je izjavo o potovanju predložila ministrstvu za notranje zadeve. Ta ji je nato dovolil vstop v Avstralijo, ne da bi ekipa morala v karanteno.

2. januar – Đoković je dobil dovoljenje za prihod v Avstralijo tudi od zvezne države Viktorija, kjer poteka OP Avstralije, prvi letošnji turnir za grand slam.

5. januar – Đoković je v nočnih urah po avstralskem času prispel v Melbourne. Pred tem pa je na družbenih omrežjih objavil, da je na poti v Avstralijo, saj je dobil potrdilo o zdravniški izjemi. Ob prihodu so mu vzeli potni list, opravil pa je razgovor z uradniki mejne kontrole.

6. januar – Avstralska vlada se je odločila, da mu bo preklicala vizum in ga namestila v hotel Park, kjer so nastanjeni migranti.

Scott Morrison, premier Avstralije, je na tiskovni konferenci potrdil, da je ministrstvo za zdravje 29. novembra avstralski teniški zvezi poslalo dokument, kjer je navedeno, da prebolevnost ni dovolj, da lahko igralec vstopi v Avstralijo.

Foto: Gulliver/Getty Images

10. januar – Potekalo je zaslišanje na okrožnem sodišču. Sodnik Anthony Kelly se je odločil v prid Đokovića. S tem je razveljavil odvzem vizuma in Đokovića spustil na prostost. Sodnik je ob tem povedal, da je imel Alex Hawke, minister za priseljevanje, pooblastilo, da Novaku odvzame vizum in odredi deportacijo.

11. januar – Avstralske mejne sile (ABF) je zanimalo, ali je Đoković pred prihodom v Avstralijo oddal lažno potovalno deklaracijo.

12. januar – Novak Đoković se je oglasil na družbenih omrežjih in povedal svojo plat zgodbe. Ob tem je priznal, da je bil na javnih mestih, čeprav je vedel, da je okužen z novim koronavirusom, prav tako pa je zapisal, da je njegova ekipa avstralski vladi poslala dodatna pojasnila. O njegovi zgodbi se je pojavilo vse več dvomov.

13. januar – Medtem ko je Đoković čakal na odločitev ministrstva za priseljevanje, so organizatorji OP Avstralije opravili žreb. 20-kratni zmagovalec turnirja za grand slam je dobil svojega nasprotnika v prvem krogu. To je njegov rojak Miomir Kecamnović.

14. januar - Alex Hawke, minister za priseljevanje, se je v petkovih popoldanskih urah po avstralskem času odločil, da Novaku Đokoviću še drugič prekličejo vizum za vstop v Avstralijo. Nekaj ur za tem se je primer znova preselil na okrožno zvezno sodišče. Sodnik Anthony Kelly se je odločil, da bo primer predal zveznemu sodišču.

15. januar – V nočnih urah po slovenskem času bo na zveznem sodišču na sporedu prvo zaslišanje, kjer bodo določili urnik sojenja in preostale podrobnosti. Sodnik David O’Callaghan se je medtem odločil, da bodo o primeru odločali trije sodniki Poleg njega bosta o primeru odločala še sodnika James Allsop in Anthony Besanko. Odločilno zaslišanje se bo začelo v soboto ob 23.30 po slovenskem času.