Pišejo o sramoti, da je Đoković postal nevaren za avstralski politični vrh

"Sodišče je sprejelo končno odločitev. Novaka Đokovića so nagnali iz Avstralije!" v naslovu piše srbski tabloid Blic, pri čemer je besedo nagnali zapisal z velikimi tiskanimi črkami. Kot že ves čas te zdaj že desetdnevne sage pri poročanju besed ne izbira Telegraf: "Škandalozna odločitev sodišča: Novaka zagotovo podijo iz Avstralije!" V podnaslovu so zapisali "bruka i sramota", kar sta v slovenščini dva podobna izraza za sramotno ravnanje. Isti dve besedi uporabljajo tudi na portalu Novosti.

Telegraf v nadaljevanju članka piše zelo subjektivno, v podporo Đokoviću: "Novakovi odvetniki so argumentirano in dokazali zavrnili odločitev ministra, ki mu je znova preklical vizum, češ da je nevaren za širitev protestov in krepitev proticepilstva v Avstraliji. Argumenti odvetnikov vlade so bili na majavih nogah, a očitno je Novak postal nevaren za celoten politični vrh Avstralije in enostavno mu niso smeli dopustiti, da bi zaigral na OP Avstralije, saj bi bila to sramota in poraz za avstralsko vlado." Prvi Đokovićev odziv na odločitev sodišča, pa so pospremili z besedami, da je dokazal, kako velik človek je. "Zelo sem razočaran," je zapisal na Twitterju.

"Sramota, kakršne ne pomnimo! Đoković je deportiran, ne bo mogel igrati na OP Avstralije," se glasi naslov na Alo! V anketi, ki jo imajo na svoji spletni strani, je do devete ure 64 odstotkov bralcev označilo odgovor, da gre za sramoto, 14 odstotkov pa vendarle, da gre za pravilno odločitev sodišča. Tudi na Mondu je Đoković novica številka 1. Pišejo o Đokovićevem gosposkem odzivu, bojijo se, da ne bo smel nikoli več igrati v Avstraliji, odločitev sodišča pa so tudi oni označili za sramotno.

Afera Đokovića je tema številka 11 v srbskih medijih. Vsi pišejo o sramoti avstralskih oblasti.