Razočarani Đoković štiri ure po odločitvi sodišča že na letu v Dubaj #video

Razglasitev odločitve na avstralskem zveznem sodišču.

Novak Đoković se je zelo kmalu po odločitvi sodišča oglasil. Dejal je, da si bo vzel nekaj časa za počitek. Želi si nabrati energijo, da bo lahko dal daljši komentar glede vsega dogajanja v zadnjih dneh, ki so se dogajali v Avstraliji. A vseeno je na kratko strnil misli.

Novak Đoković na poti na sodišče. Foto: Guliverimage

"Zelo sem razočaran nad odločitvijo sodišča, potem ko so zavrnili mojo prošnjo za sodni vpogled v ministrovo odločitev o preklicu mojega vizuma. To pomeni, da ne morem ostati v Avstraliji in tako sodelovati na OP Avstralije. Spoštujem odločitev sodišča in z oblastmi bom sodeloval glede moje deportacije. Ni mi prijetno, da so bili zadnjih nekaj tednov vsi osredotočeni name. Upam, da se bomo zdaj vsi osredotočili na igro in na turnirje. Igralcem, uradnemu osebju, prostovoljcem in navijačem želim vse najboljše na turnirju," je v izjavi za javnost zapisal Novak Đoković.

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je ob tem vsem zahvalil za podporo, ki so mu dajali v zadnji dneh.

Novak Djokovic just released a statement after his visa cancellation was upheld: “I respect the Court’s ruling and I will cooperate with the relevant authorities in relation to my departure from the country.” pic.twitter.com/mkIM9g5TgW — Larry Madowo (@LarryMadowo) January 16, 2022

Posnetek, kako so Novaka Đokovića pripeljali na letališče, od kjer je že odletel v Dubaj.

Posnetek, kako Novak Đoković zapušča hotel za priseljence in prihod na sedež podjetja njegovih odvetnikov.

Odločitev tričlanskega senata je bila soglasna

Tričlanski senat sodišča je danes zjutraj po slovenskem času sprejel soglasno odločitev, da se Đokovićev zahtevek zavrne. Srb je namreč zahteval ponovno priznanje njegovega vizuma, ki ga je v petek z izvršnim sklepom na podlagi javnega interesa preklical avstralski minister za priseljence Alex Hawke.