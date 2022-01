Razglasitev današnje odločitve na avstralskem zveznem sodišču

"Največji poraženec te zmešnjave je turnir. Edina dobra novica je, da bomo, vsaj upam, začeli govoriti o tenisu," je na družbenem omrežju zapisal francoski teniški strokovnjak Patrick Mouratoglou, najbolje poznan kot trener ameriški zvezdnice Serene Williams.

Vasek Pospisil: Politična agenda, kar ne bi moglo biti bolj očitno. Foto: Guliverimage

Pospisil: Politična agenda

Z dolgim zapisom se je oglasil kanadski teniški igralec Vasek Pospisil. "Novak nikoli ne bi odpotoval v Avstralijo, če mu vlada ne bi odobrila izjeme in vstopa v državo. Izpustil bi OP Avstralije, bil doma z družino in danes ne bi nihče govoril o tej zmešnjavi. Tu je bila v igri politična agenda ob prihajajočih volitvah, kar ne more biti bolj očitno. To ni njegova krivda. V državo ni prišel s silo, ni "ustvarjal svojih pravil", bil je pripravljen ostati doma," je Kanadčan zapisal na Twitterju.

"Vem pa, da je Novak vedno prvi, ki se postavi za igralce. Toda nihče od nas se ni zavzel zanj." Foto: Guliverimage

Cornet: Vedno se je prvi postavil za igralce, mi se zanj nismo

Đokoviću je v bran stopilo več teniških igralcev, med drugim tudi Francozinja Alize Cornet. "Imamo premalo informacij, da bi ocenila položaj. Vem pa, da je Novak vedno prvi, ki se postavi za igralce. Toda nihče od nas se ni zavzel zanj. Bodi močan, Novak."

Američan Reilly Opelka se je na enega od twittov, v katerem je uporabnik zapisal, da bi se lahko cepil, saj da to ni težko, odzval za zapisom. "Novaku mnogo stvari ni bilo težko narediti. Med drugim je leta 2008 po treningu na Cincinnati mastersu ostal še eno uro in podpisal VSAKO otroško žogo. Med otroki sem bil tudi sam. Naredil je veliko odličnih stvari tudi za šport."

"Nole je zame absolutna legenda, ki je milijonom po vsem svetu prinesla toliko dobrega. To ni prav," je zapisal John Isner.

