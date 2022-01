Objava očeta Novaka Đokovića dvignila ogromno prahu

Novak Đoković letos ne bo nastopil na OP Avstralije, ki ga je do zdaj osvojil že devekrat. Razočaranja njega in njegove družine je ogromno.

Novak Đoković letos ne bo nastopil na OP Avstralije, ki ga je do zdaj osvojil že devekrat. Razočaranja njega in njegove družine je ogromno. Foto: Guliverimage

Srđan Đoković je kmalu po odločitvi zveznega sodišča Avstralije, kako mora njegov sin Novak Đoković zapustiti deželo ''tam spodaj'', na Instagramu objavil zgodbo, v kateri ni skrival razočaranja. ''Izveden je bil atentat na najboljšega športnika na svetu. V Novaka so izstrelili 50 metkov,'' so še kako odmevale zapisane besede, ki so jih kot udarno novico povzeli mnogi (srbski) mediji. Oče najboljšega teniškega igralca na svetu je objavo hitro umaknil iz spleta, nato pa dal vsem medijem, ki so ga citirali, vedeti, kako jih čaka tožba. Sposodil si je namreč besede enega izmed navijačev Novaka Đokovića in na Instagramu delil njegovo objavo.

Ko se je danes razpletla saga o letošnjem nastopu Novaka Đokovića na OP Avstralije, zvezno sodišče Avstralije pa sprejelo odločitev, da mora prvi lopar sveta zapustiti Avstralijo, v Srbiji niso skrivali razočaranja. Njegov oče, ki je v prejšnjih dneh večkrat organiziral proteste pred srbsko skupščino, je po tem, ko je postalo dokončno jasno, kako prvemu igralcu sveta ne bodo dovolili nastopiti v Melbournu, na socialnem omrežju Instagram objavil zgodbo z zelo ostrim sporočilom.

Foto: zajem zaslona ''Izveden je bil atentat na najboljšega športnika na svetu. V Novaka so izstrelili 50 metkov. Po vsem tem še vedno izraža podporo igralcem in podpira mladega, 17-letnega igralca. To je Nole, človek brat. Vidimo se v Parizu,'' se je glasilo sporočilo, podkrepljeno s hitom znane hrvaške pevke Jasne Zlokić ''Sem tvoj edini prijatelj'' (Ja sam ti Jedini Drug) ter tremi emotikoni, v katerih je prepoznati molitev.

Mnogi mediji so ostre besede ''na prvo žogo'' neposredno povezali z očetom Srđanom, ki pa je zgolj delil objavo uporabnika jurmarko1. To namreč niso bile njegove besede, kmalu je sledilo tudi uradno pojasnilo. Prejšnjo zgodbo na Instagramu je izbrisal, objavil pa nekaj novih, v katerih je dal tistim medijem, ki so izjave o atentatu in 50 metkih predstavljali kot njegov citat, vedeti, kako jih bo tožil.

''V splošni histeriji, ki smo ji priča, mi pripisujejo besede, ki jih nisem nikoli izgovoril. To o atentatu je napisal eden izmed Novakovih navijačev. V zelo občutljivih trenutkih za Novaka in našo družino naprošam vse medije, zlasti srbske, da se ne poslužujejo senzacionalističnega poročanja ter da ne širijo lažnih novic, ampak upoštevajo profesionalne in etične novinarske standarde,'' je poudaril oče devetkratnega zmagovalca OP Avstralije, ki se je po sagi z zanj bridkim koncem že odpravil proti Dubaju.

Verjeli so, da bo na koncu zmagal šport

Srđan Đoković je Foto: zajem zaslona ''Če se bo tako nekorekten odnos proti meni in moji družini nadaljeval, bom prisiljen poiskati zaščito na sodišču. To ni moja grožnja, ampak človeški apel, kako ustaviti senzacionalistične članke o Novaku in naši družini.''

Družina Đoković sicer ne skriva razočaranja in nezadovoljstva nad dokončno odločitvijo zveznega avstralskega sodišča. ''Zelo smo razočarani nad odločitvijo zveznega sodišča in tem, da mora Novak zapustiti Avstralijo. Pri tej odločitvi sploh ni bil v ospredju šport, nastop na uvodnem grand slam turnirju, na katerem Novak prevladuje že vso desetletje, ampak politika. Prevladali so drugi interesi. Kljub škandaloznem obnašanju do Novaka smo verjeli, da bo na koncu zmagal šport. Verjeli smo, da bo upoštevano dejstvo, ki ga je sodišče potrdilo, da ima Novak veljaven vizum. Da bo zadoščeno pravici in da se po sprejeti odločitvi ne bodo izgovarjali na javne interese," je zapisala družina 20-kratnega osvajalca največjih teniških turnirjev na svetu, priljubljene četverice grand slam.

Srđan Đoković je do zadnjega verjel, da bo lahko njegov sin nastopil na letošnjem turnirju v Melbournu, zato je razočaranje še toliko večje. Foto: Guliverimage

"To so težki trenutki, zlasti za Novaka, zato mu moramo zdaj, zlasti mi, njegova družina, nuditi podporo bolj kot kdajkoli prej. Moramo mu pomagati, da si povrne energijo, zaupanje v ta šport, najbolj izmed vsega pa v fair-play, ki je v tem primeru povsem zakazal. Ponosni smo nanj in na moč, ki jo je pokazal, ter na borbo, ki jo je vodil. Verjamemo, da bo iz tega odšel še močnejši ter da bo čas pokazal tisto, kar se je do zdaj vedno potrjevalo. Da je Novak velik šampion in človek,'' se glasi sporočilo družine Đoković, za katero je eden najbolj črnih dni, odkar je Novak del vrhunske teniške karavane.