Rafa ima počasi že vsega dovolj: kaj je povedal o Đokoviću?

Rafael Nadal se je ponovno dotaknil primera Novaka Đokovića. Povedal je, da v tej zgodbi srbski teniški igralec ni edini krivec in da bi bilo za vse bolje, da bi Đoković igral na OP Avstralije.

Včerajšnja odločitev zveznega avstralskega sodišča, da mora Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, zapustiti Avstralijo, še vedno dviguje veliko prahu. Rafa je na današnji novinarski konferenci razkril, da je že utrujen od zgodb o Novaku Đokoviću, in poudaril, da ne bo nikoli nasprotoval pravici.

"Pred enim tednom, ko je Đoković dobil prvi spor, sem povedal, da je pravica povedala svoje. Včeraj pa so odločili nekaj drugega. Sam ne bom nikoli proti pravici. Nekaj povsem drugega pa je to, čemu sam verjamem. V svetu športa je idealno, če najboljši igralci igrajo na najpomembnejših tekmovanjih. Brez dvoma je to bolje za šport. Če bi Đoković igral tukaj, bi bilo bolje. Brez dvoma," je uvodoma povedal Majorčan.

"Tudi on je eden od odgovornih"

Španec je Novaku v prihodnje zaželel vse dobro in povedal, da ga moti, da je iz vsega tega nastal kaos, in da Beograjčan vsekakor ni edini, ki je v tem primeru storil napake. "Seveda, več je odgovornih za nastalo situacijo, s katero smo se spoprijemali v zadnjih dveh tednih. Vseeno pa je tudi on eden od odgovornih."

"Raje bi videl, da igra tukaj. Ali je pošteno ali ne, je še ena od stvari, o katerih ne želim govoriti," je še dodal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Gladko v drugi krog

Rafa je prvo nalogo na turnirju opravil z odliko, po tem, ko je po treh nizih (6:1, 6:4 in 6:2) premagal Američana Girona Marcosa.

Nadal v Avstraliji sodi v krog favoritov, ampak težko bi rekli, da je prvi favorit. Španec je v "deželi tam spodaj" zmagal le leta 2009, lani pa se je prebil do četrtfinala. Rafa je na OP Avstralije zaigral prvič po poškodbi stopala, ki ga spremlja že dolgo časa.

"Za mano je nekaj zelo zahtevnih mesecev. To je bilo težko obdobje, zato so dvomi še vedno prisotni," je takoj po zmagi povedal Nadal. "Toda zdaj sem tu. In ne bi mogel biti bolj srečen, kot sem, torej, da sem se vrnil v Avstralijo. Človek nikoli ne ve, kaj vse ga še čaka, ko se vrne po poškodbi. A s tem imam, na žalost, veliko izkušenj. Zato načrtujem počasi, iz dneva v dan."