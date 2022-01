Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OP Avstralije in testiranje

Z OP Avstralije so vse glasnejše novice, da je vse preveč razpuščeno in da bi se lahko med turnirjem pojavilo še več okužb. O tem je zaskrbljeno spregovoril Aleksander Zverev, tretji nosilec turnirja.

Pri Novaku Đokoviću so bili zelo strogi, zdaj pa se zdi, da je vse preveč razpuščeno. Foto: Guliverimage Še zelo sveža je zgodba Novaka Đokovića, ki je moral zaradi neveljavnega avstralskega vizuma zapustiti Avstralijo. Srb namreč ni cepljen, prebolelost pa ni bil zadosten razlog, da bi prvi igralec sveta lahko zaigral na OP Avstralije. Avstralska vlada je zahtevala, da morajo biti igralci polno cepljeni.

A zdi se, da je med turnirjem v Melbournu preveč razpuščeno in več igralk in igralcev bi se lahko okužilo. Nazadnje smo lahko izvedeli, da je bil pozitiven Ugo Humbert, francoski igralec, ki se je poslovil že v prvem krogu turnirja. Ta je zdaj v samoizolaciji.

Po pisanju britanskih medijev, naj bi prvi igralec sveta tožil avstralsko vlado za 3,8 milijona evrov. Beograjčan naj bi jih tožil, ker naj bi z njim ravnali neprimerno. O tem je že med avstralsko sago govorila mama Novaka Đokovića, saj naj bi ga pridržali kot zapornika oziroma kriminalca.

"Lahko delamo, kar hočemo"

Nemški teniški igralec Aleksander Zverev je v svoji izjavi povedal, da je verjetno še več okuženih igralcev, vendar jih ne testirajo. Prav tako meni, da je vse preveč odprto in sproščeno.

"Lahko gremo ven jest. Lahko delamo, kar hočemo. Zato se mi zdi povsem običajno, da več ljudi zboli za covid-19. Mislim, da je kar nekaj igralcev ob prihodu imelo covid, in mislim, da ga nekaj igralcev trenutno tudi ima. Ne testiramo se in menim, da če bi se testirali, bi bilo pozitivnih še več igralcev," je bil Zverev brez dlake na jeziku.

Avstralski ABC je poročal, da se morajo igralci dnevno sami testirati, medtem ko je organizator teste opravil ob prihodu in nato še med petim in sedmim dnevom njihovega bivanja v Melbournu.

Že Bernard Tomic je bil zelo kritičen

Prejšnji teden se je nad organizatorji pritoževal avstralski teniški igralec Bernard Tomic. "Ne morem verjeti, da se nihče ne testira. Igralcem dovolijo, da pridejo na igrišče s hitrimi testi, ki jih opravijo v svoji sobi … Brez uradnega PCR-testiranja." Dva dneva pozneje je bil Tomic pozitiven na novi koronavirus.

Aleksander Zverev, aktualni olimpijski prvak, pravi, da je zelo previden. Pravzaprav živi v nekakšnem mehurčku, saj bi se na vsak način rad izognil okužbi. 24-letni Nemec ima na tem turnirju visoke cilje in nikakor ne želi, da bi se okužil sredi turnirja.

"Tukaj sem zato, da igram na turnirju. Vem, da je veliko primerov v Melbournu, pa tudi v Avstraliji. Nisem prav veliko zunaj in prav tako še nisem bil v nobeni restavraciji. Pravzaprav sem samo v sobi in na teniškem igrišču. Ne želim tvegati in želim si ustvariti najboljšo priložnost, da dobro opravim svoje delo," je še povedal Zverev, ki ga v tretjem krogu čaka Moldavec Radu Albot.