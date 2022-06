Čustven zapis nekdanje športnice: Razmišljala sem o samomoru

Nekdanja teniška zvezdnica Jelena Dokić je v čustvenem zapisu na družbenem omrežju razkrila, da je konec aprila skoraj storila samomor. "Nikoli ne bom pozabila tega dne, želela sem le, da bi bolečina in trpljenje izginila ... Strokovna pomoč mi je rešila življenje. Ni lahko pisati o tem, a vedno sem bila odprta in poštena. Vem, da nisem edina, ki ji ni lahko, in verjamem, da si lahko z z deljenjem svojih zgodb pomagamo med seboj," je ob tem dodala 39-letnica.

Nekdaj četrta teniška igralka sveta Jelena Dokić je z javnostjo znova delila nekatere žalostne podrobnosti svojega življenja. V Osijeku rojena Avstralka, ki je nekoč veljala za velik talent svetovnega ženskega tenisa, je že pred dvema letoma za britanski Telegraph spregovorila o težkih trenutkih, povezanih predvsem s psihičnim in fizičnim mučenjem, ki ga je izvajal njen oče. Že takrat je priznala, da je razmišljala o samomoru, črne misli pa so se znova pojavile v zadnjih mesecih.

28. april 2022, dan, ki ga ne bo nikoli pozabila. Foto: Instagram "28. april 2022 - Skoraj sem skočila s 26. nadstropja in si vzela življenje. Nikoli ne bom pozabila tega dne. Vse je zamegljeno. Vse je temno. Brez tona, brez slike, nič nima smisla ... Le solze, žalost, depresija, tesnoba in bolečina. Zadnjih šest mesecev je bilo težkih. Povsod me je spremljal nenehen jok. Od skrivanja v kopalnici med delovnim časom, da si obrišem solze, da jih nihče ne vidi, do neustavljivega joka za štirimi stenami doma, vse to je bilo neznosno. Nenehni občutki žalosti in bolečine preprosto ne izginejo, moje življenje je razbito. Krivim sebe, mislim, da nisem vredna ljubezni, strah me je ... Začaran krog v moji glavi. Rezultat tega pa skoraj skok s 26. nadstropja," je 39-letnica zapisala na Instagramu in dodala, da je bila povsem na robu, a nekako uspela spremeniti odločitev.

"Strokovna pomoč mi je rešila življenje. Ni lahko pisati o tem, a vedno sem bila odprta, poštena, ranljiva z vami. Globoko verjamem v moč delitve naših zgodb, da nam to lahko pomaga prebroditi stvari. To pišem, ker vem, da nisem edina, ki se bori. Vedi, da nisi sam/a. Ne bom rekla, da mi gre odlično, se pa borim in sem na poti okrevanja. Nekateri dnevi so boljši od drugih, včasih naredim korak naprej, nato korak nazaj, a vseskozi se borim in verjamem, da lahko to prebrodim. Nič ni narobe, če smo žalostni, le boriti se moramo in se vrniti. To poskušam narediti in to me pelje naprej. Ne sramujte se svojih občutkov. Še naprej verjemite. Rada vas imam ... Vrnila se bom močnejši kot kadarkoli prej," je še zapisala Dokovićeva, ki se je po teniški karieri večkrat znašla v vlogi komentatorke.

Pred pol leta je naznanila razhod od dolgoletnega partnerja Tina BIkića.