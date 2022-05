Teniška igralka šokirala s priznanjem o poskusu samomora: Nisem želela dočakati 22. rojstnega dne

Dvaindvajsetletna Destanee Gabriella Aiava je teniška igralka iz Melbourna v Avstraliji, ki je na svetovni jakostni lestvici WTA najvišje kotirala septembra 2017, ko se je med posameznicami zavihtela na 147. mesto, v dvojicah pa je najvišje posegla oktobra 2019, ko je zasedla 192. mesto.

Kljub temu, da se zdi, da z uresničevanjem svojih ambicij v športu živi svoje sanje, pa se je pred kratkim znašla pred hudo preizkušnjo, zaradi katere je razmišljala celo o tem, da si vzame življenje.

"V noči na velikonočno nedeljo, 17. aprila, sem želela skočiti z mostu. Rešili so me trije mimoidoči, ki so me odpeljali domov. Nisem želela dočakati 22. rojstnega dne. Včasih se lahko zaradi ljudi, ki jih srečaš v življenju, počutiš, kot da nisi vreden ljubezni, a na koncu sem se naučila: Bog je milosten in ne bo dovolil, da bi bile vaše preizkušnje težje, kot ste jih sposobni prenesti, ampak vam bo s svojim preizkušanjem zagotovil tudi izhod, ki ga boste lahko zdržali," je trenutno 256. igralka sveta sporočila na svoj 22. rojstni dan.