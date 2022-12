V začetku oktobra je teniški svet pretresel posnetek na družbenih omrežjih, ki prikazuje, kako se je v Beogradu oče fizično spravil na mladoletno hčerko. Jelena Dokić se je oglasila že kmalu po objavljenem posnetku, zdaj pa je o tem še enkrat odkrito spregovorila in ostro obsodila takšna dejanja.

Dokićeva se sprašuje, ali naredimo dovolj za zaščito mladih deklet

"Tepejo nas, vlečejo za ušesa, pljuvajo nam v obraz, nas mečejo po tleh, udarjajo s pestmi in z nogami … Predstavljajte si, kaj se dogaja za zaprtimi vrati ... še huje je. Vesela sem, da je to pošast ujela kamera, ampak ljudje so gledali in niso naredili nič, dokler je ni začel udarjati. To je prvič, da nekaj takšnega vidimo na teniškem igrišču. Vedno sem govorila, da to ni prvič in na žalost tudi zadnjič ne. To se bo vedno dogajalo, ampak pomembno je, da se s tem spopadamo. Ali naredimo dovolj, da zaščitimo otroke, še posebej mlada dekleta?" je bila za avstralske medije jasna danes upokojena teniška igralka.

Jelena Dokić se je s profesionalnim tenisom ukvarjala od leta 1998 do leta 2004. Najvišje je bila uvrščena leta 2002, ko se je na lestvici WTA zavihtela na četrto mesto.

Jelena Dokić se zelo dobro spominja polfinalnega poraza v Wimbledonu. Foto: Reuters

Spomini: našle so jo čistilke in poklicale odgovorne

Danes 39-letna igralka je bila tudi sama žrtev nasilja, trpinčil jo je namreč njen oče Damir. Vse grozljive podrobnosti je opisala tudi v knjigi z naslovom Nezlomljiva.

V svoji knjigi je med drugim opisala dogodek, ko je izgubila v polfinalu Wimbledona. Za teniško javnost je to bil velik uspeh, medtem ko je njen oče menil, da ga je osramotila, in ji ni pustil, da se vrne v hotel.

"Ostala sem v slačilnici vse do večera, kjer sem poskušala na klopci zaspati. Skrila sem se in upala, da me nihče ne bo našel. Ob 23. uri zvečer so me našle čistilke, ki so poklicale odgovorne, in morala sem zapustiti garderobo. Nisem imela denarja ali kreditne kartice. Ničesar nisem imela," se v svoji knjigi spominja Jelena, ki jo pogostokrat vidimo kot moderatorko na nekaterih največjih turnirjih.

Jelena Dokić pogostokrat dela kot moderatorka na teniških turnirjih. Foto: Guliverimage

Razmišljala je tudi o samomoru

Nekdanja teniška zvezdnica Jelena Dokić je v čustvenem zapisu na družbenem omrežju razkrila, da je konec aprila skoraj storila samomor. Nikoli ne bo pozabila tistega dne in pomagala ji je le strokovna pomoč.

"28. april 2022. Skoraj sem skočila iz 26. nadstropja in si vzela življenje. Nikoli ne bom pozabila tega dne. Vse je zamegljeno. Vse je temno. Brez tona, brez slike, nič nima smisla ... Le solze, žalost, depresija, tesnoba in bolečina. Zadnjih šest mesecev je bilo težkih ..." je med drugim na Instagram zapisala v Osijeku rojena Avstralka.