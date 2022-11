Teniški svet je zgrožen, fizično nasilje očeta nad hčerko #video

Oče se je spravil na svojo hčerko, ker na treningu ni dala vsega od sebe.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

Tenis že od nekdaj velja za gosposki šport, a v resnici je vse prej kot to. Že nekaj časa velja za gladiatorski šport, saj igralke in igralci vlagajo velikanske napore, da bi jim uspelo v športu, v katerem je konkurenca neizprosna.

Dogaja pa se tudi nasilje. Še kako znana je zgodba Jelene Dokić, ki je v svoji knjigi razkrila grozljive podrobnosti o tem, da je bil njen oče večkrat nasilen do nje. Zdaj pa je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, kako se je oče fizično spravil na mladoletno hčerko. Posnetek ima že več kot milijon ogledov in je dosegel velike razsežnosti.

Zlostavljač uhapšen, ali snimak zlostavljanja devojčice je kružio među teniskim trenerima u Beogradu dve nedelje i niko nije prijavio nasilje. Da li će odgovarati trener devojčice ? TK Crvena Zvezda ? Teniski savez Beograda ? T. Savez Srbije ? Ili možda niko…? https://t.co/mdNj7BOmUi — Igor Jurić (@lojzija) October 31, 2022

Nasilnega očeta so že aretirali

Po besedah Igorja Jurića, ki je posnetek objavil, gre za družino iz Kitajske. Jurić je za srbski Kurir razkril, da so mu teniški trenerji dejali, da gre za izjemno mlado igralko. Oče naj bi bil nasilen zato, ker dekle na treningu ni dalo vsega od sebe. Po zadnjih informacijah so nasilneža v Beogradu aretirali. Po njegovih besedah naj bi posnetek kar štirinajst dni krožil med trenerji. Mnogi so ogorčeni, ker nihče že prej ni podal prijave, in se sprašujejo, kdo bo odgovarjal za to.

Igor Jurić je oče Tijane Jurić, ki je leta 2014 izginila. Dvanajst dni po tem so jo mrtvo našli v naselju Čonoplja pri Samoborju. Za kruti umor je bil na 40 let zapora obsojen Dragan Đurić. Leta 2015 je Igor Jurić ustanovil neprofitno organizacijo Tijana Jurić, ki se v Srbiji posveča zaščiti otrok.

Judy Murray je zgrožena nad početjem očeta mlade igralke. Foto: Guliverimage/Getty Images

Odzvala seje tudi mama nekdanjega prvega igralca sveta

Na grozljivo dejanje so se odzvali tudi znani iz teniškega sveta. Med njimi Judy Murray, trenerka in mama nekdanjega prvega igralca sveta Andyja Murrayja. Šokirana nad nasiljem očeta je vse teniške organe pod okriljem Mednarodne teniške zveze (ITF) pozvala, da nemudoma ukrepajo.