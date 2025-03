Zaradi nadlegovanja Ige Swiatek poostrili varovanje

Iga Swiatek, trenutno druga igralka sveta, je bila žrtev nadlegovanja enega od gledalcev, ki se je nanjo spravil z verbalnimi napadi med nedeljskim treningom na prizorišču. Kot poroča AFP, gre za moškega, ki je v preteklosti že nadlegoval in grozil igralkam prek spleta.

"Varnost je prva skrb. Takšne stvari pozorno spremljamo, konstruktivna kritika je eno, sovražni govor ali pa motenje treninga pa nekaj povsem drugega," so pojasnili v taboru poljske igralke. Dogodek so prijavili prirediteljem in krovni zvezi WTA, ki sta ukrepala z zagotovitvijo dodatnih varnostnikov.

Nekaj podobnega je na turnirju v Dubaju prejšnji mesec doživela Emma Raducanu. Britanko je nadlegoval gledalec iz prvih vrst na tribunah, ki so ga pozneje napotili s teniškega stadiona in mu prepovedali vstop na dogodke pod okriljem WTA.