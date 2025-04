Emma Raducanu je ljubiteljem tenisa poznana iz leta 2021, ko je senzacionalno kot kvalifikantka zmagala na OP ZDA. Od takrat naprej se je v njeni karieri veliko dogajalo. Zaznamovale so jo poškodbe, predvsem pa je znana po tem, da zelo pogosto menja trenerje.

Britanska teniška igralka se je po daljšem premoru vrnila na turnir v Madrid. Nazadnje je igrala v Miamiju, ko se je uvrstila v četrtfinale. V sredo jo na madridskem pesku čaka prvi obračun, a trenutno je še brez uradnega trenerja, čeprav je z njo trener Mark Petchy, s katerim se poznata že od prej in je z njo sodeloval tudi v Miamiju. "Za zdaj je še neformalno, ampak stvari trenutno potekajo v redu. Še vedno iščem, kaj mi ustreza in kaj ne, in ne poglabljam se več toliko v podrobnosti," je o svojem spremljevalcu na igrišču povedala Emma.

Foto: Reuters

Želi si biti boljša oseba, srečnejša in svobodnejša

Raducanu je za Sky Sport povedala, da se ne želi več ozirati na mnenja drugih. "Res je težko, ker mislim, da vsaka odločitev, ki jo sprejmem, vzbudi veliko pozornost in je vedno pod drobnogledom. Priti moram do točke, ko bom samozavestna in verjela v to, kar delam, in se ne bom več ozirala na mnenje drugih."

Mlada britanska igralka je priznala, da ji je bilo v zadnjih letih precej težko, ker se je obremenjevala s tem, kaj si ljudje mislijo. Vsakokrat, ko je kdo komentiral njene odločitve, se je je to dotaknilo. "Zadnja leta so bila težka, ampak zdaj poskušam najti način, da je zame čim bolje, in da je tisto, kar čutim, pristno. Na ta način se lahko najbolje izrazim, ne samo pri tenisu, ampak da se počutim kot boljša oseba, srečnejša in svobodnejša.

Želi si, da je na igrišču čim bolj zbrana. Foto: Guliverimage

Trenutno 49. igralka sveta je svoj zadnji dvoboj igrala 27. marca in v letošnji sezoni zbrala sedem zmag in sedem porazov. Spoznala je, da je včasih zanjo bolje, da trenira malo manj in meni, da včasih pretirava na treningih.

"Pomembno mi je le, da dam, ko sem na igrišču, vse od sebe in da sem zbrana. In da se znam odklopiti, ko končam trening. Pogosto rečejo, da igralci potrebujejo dvoboje, s čimer se tudi sama strinjam. Dvoboji zagotovo pomagajo, ampak ob pravem času. So pa tudi trenutki, ko moraš stopiti korak nazaj in najti pravo ravnovesje, ker je sezona dolga."

Pred dobrim mesecem je imela precej slabo izkušnjo z navijačem. Foto: Reuters

Neprijetna izkušnja z neuravnovešenim navijačem

Igralka je imela pred dobrim mesecem precej neprijetno izkušnjo, ko se je zaradi obsedenega navijača na igrišču zlomila. Skrila se je celo za sodničin stol in jokala.

Po tem incidentu je za BBC povedala, da je bil ta primer zanjo dobra šola in da je od zdaj naprej veliko pozornejša. "Vse, kar lahko storimo, je, da se iz tega nekaj naučimo in se na to odzovemo na boljši in pozitivnejši način, namesto da se oziramo nazaj in iščemo krivca. Zdaj je položaj bolj pod nadzorom, kar je zame najpomembneje. Sem veliko pozornejša, vedno sem v družbi in tako vseskozi pod nadzorom."

