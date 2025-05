Emma Raducanu se še lani na peščeni podlagi ni počutila najbolje, a nekaj mesecev pozneje se je njen pogled na to spremenil, saj je sprejela posebno povabilo na turnir v Strasbourgu. Očitno se mlada Britanka na pesku počuti vse bolje. To je pokazala na turnirju v Rimu, ko se je prebila do osmine finala in prvič v karieri zmagala v treh dvobojih zapored na pesku.

Foto: Guliverimage

"Ne želim se nekam skriti"

Mnogi so menili, da je turnir v Rimu njen zadnji pred OP Francije, a zdaj je jasno, da bo igrala še v Strasbourgu. Posebno povabilo je prišlo, ko je sama namignila, da si želi pred turnirjem v Parizu igrati čim več dvobojev.

"Rada bi še igrala in napredovala. Mislim, da je to dobro zame. Ne želim se nekam skriti, ampak se želim vrniti, tako da mislim, da je to dobro. Bomo videli, kako bo šlo prihodnji teden pred OP Francije, ali se bom sploh uvrstila v Strasbourg. Za zdaj sem odigrala dobrih dvanajst dni zapored, zato se veselim kakšnega dneva počitka, potem pa nazaj na delo."

Letos je že pokazala nekaj dobrih predstav

Senzacionalna zmagovalka OP ZDA leta 2021, ki je imela v preteklih letih ogromno težav s poškodbami, je trenutno na 49. mestu svetovne lestvice. Prav tako je na določenih turnirjih pokazala nekaj dobrih predstav. Še najbolj je nase opozorila na turnirju v Miamiju, ko se je uvrstila v četrtfinale. V letošnji sezoni je do zdaj zbrala enajst zmag in devet porazov.

