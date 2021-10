Poudarja, da je slava ne bo zanesla #video

Emma Raducanu, mlada teniška zvezdnica, bo prvič zaigrala na turnirju, potem ko je na OP ZDA poskrbela za eno največjih presenečenj v zgodovini tenisa. Kljub vsej nenadni prepoznavnosti in vsemu pompu, ki se dogaja okoli nje, je poudarila, da je še vedno enako predana tenisu in treningu.

Trening Emme Raducanu v Indian Wellsu.

Emma Raducanu, šele 18-letna teniška igralka, je z zmago na OP ZDA poskrbela za eno največjih presenečenj, saj je kot kvalifikantka zmagala na enem najprestižnejših turnirjev. Po šokantni zmagi v New Yorku se je že navadila na večjo pozornost medijev in nov status, ki ji ga je prinesla zmaga.

Dodatne misli bi ji prinesle težave

Ta teden jo bomo na turnirju v Indian Wellsu lahko spremljali prvič po zmagi na turnirju za grand slam. "Ne razmišljam nič drugače. Če bi imela dodatne misli v glavi, bi imela samo težave. Nadaljevala bom svoje delo in ostala enaka," je na novinarski konferenci povedla mlada Britanka.

Na turnirju je postavljena kot 17. nosilka in v prvem krogu bo prosta. A že v tretjem krogu bi se lahko srečala z Romunko Simono Halep.

Kljub mladosti meni, da ima dovolj izkušenj

Ena izmed večjih sprememb v njeni ekipi je to, da z njo ni več trener Andrew Richardson. Ta jo je pripeljal do zmage na OP ZDA. Tokrat ji je na pomoč priskočil Jeremy Bates, vodja ženskega tenisa pri britanski teniški zvezi (LTA). Prepričana je, da se bo vseeno dobro znašla, dokler ne najde stalnega trenerja. Tega naj bi iskala po končani sezoni. "Čeprav sem še mlada, mislim, da imam dovolj izkušenj. Na koncu si sam na igrišču in sam svoj trener."

Velika zmaga na OP ZDA jo je med drugim izstrelila med športne zvezdnice. To jo je pripeljalo do nekaj pomembnih prireditev, ki so potekale v zadnjem času. Med njimi sta bili prireditev Met Gala in premiera filma James Bond. A kljub temu je še vedno osredotočena na tenis.

"Ko sem bila doma, sem bila zares doma. Nisem hodila v restavracije ali kaj podobnega. Bila sem doma z družino. Dobila sem nekaj zanimivih povabil. Lepo je bilo prejemati vso podporo in lepa sporočila, ampak ostala sem osredotočena na tenis in trening."

Najbolj ji bo ostal v spominu klepet z ekipo po zmagi na OP ZDA

V zadnjih treh tednih je doživela marsikaj, o čemer je pred zmago na OP ZDA le sanjala. A najbolj ji bo ostala v spominu noč po zmagi v New Yorku.

"Zame bo vedno vrhunec noč po zmagi, ko smo se z ekipo vrnili v hotel. Imeli smo zelo lepo večerjo. Pogovarjali smo se in razmišljali o zadnjih treh tednih. Zame bo to vedno vrhunec, čeprav so bila vsa vabila super, ampak tisti večer mi bo ostal v spominu," je še povedala Raducanujeva.