Tako obupani, da se v ekipo vrača necepljeni Irving

Kyrie Irving se vendarle vrača v ekipo Brooklyn Nets. Še naprej zavrača cepljenje, a ga bodo zaradi manka igralcev vseeno uporabili za tekme izven New Yorka in Toronta.

Kyrie Irving, zvezdnik lige NBA in ameriške reprezentance, to sezono ni igral in tudi ni treniral za Brooklyn Nets. Ker necepljenim, med katere sodi tudi Irving, nista dovoljena tako vstop v dvorane v zvezni državi New York kot tudi prestop meje, ta ne sme igrati tekem na Manhattnu, v Brooklynu in Torontu. In tako klub ni videl smisla, da bi Irving zaigral tudi na preostalih tekmah.

A zdaj jim v ekipi zaradi poškodb in karanten, povezanih s covid-19, zmanjkuje igralcev. Trenutno ne morejo računati na LaMarcusa Aldridgea, Jamesa Hardna in DeAndreja Bembryja iz prve postave ter še štirih rezervistov. Zaradi zvina in zateklega gležnja pa bo na vsaj eni tekmi manjkal tudi Kevin Durant. Zato se vsaj začasno na tekme, ki bodo potekale izven New Yorka, v postavo Netsov vrača Irving. Odločitev je vodstvo kluba sprejelo po posvetovanju z vsemi igralci in trenerskim štabom.

Kdaj točno bo Irving lahko zaigral, še ni jasno. Ob vrnitvi v ekipo mora najprej v petih zaporednih dnevih opraviti testiranje na novi koronavirus. Lahko bi bil nared do tekme, ki bo 23. decembra v Portlandu, ali pa vsaj za božični derbi z Los Angeles Lakers. Vprašanje pa je tudi, v kakšni formi je oziroma kako se bo brez pravega treninga sploh lahko ujel s soigralci.