Vlatko Čančar in druščina v Atlanti pri Traeju Youngu

Vlatko Čančar je v sredo zjutraj po slovenskem času dobil priložnost za igro, ko je njegov Denver gostil Minnesoto. Slovenski reprezentant je v statistiko vpisal dve točki in sedem skokov, Nuggets pa so tekmo izgubili s 107:124. V noči na soboto Čančar, Nikola Jokić in druščina gostujejo v Atlanti pri Hawks, ki jih vodi odlični Trae Young. Spopadli se bosta sedma ekipa vzhoda in osma zahoda.