Znano je, zakaj Luka Dončić ni maral Ricka Carlisla

Novinar ameriškega športnega medija ESPN Tim MacMahon je v nedavnem članku razkril , zakaj se je skrhal odnos med slovenskim košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem in njegovim nekdanjim trenerjem pri Dallas Mavericks Rickom Carlislom. "Ni šlo toliko za to, kako se je Rick vedel do Luke. Luka je sovražil, kako je Rick obravnaval druge ljudi," je MacMahonu zaupal eden od igralcev Dallasa.

Za slabo vzdušje v ekipi je bil najbolj kriv trener Rick Carlisle, piše MacMahon. Tudi Luka Dončić je bil z odnosom trenerja vse bolj nezadovoljen, a so sogovorniki ameriškega novinarja, zdajšnji in nekdanji igralci kluba, člani osebja, povedali tudi, da Ljubljančan ni bil tisti, zaradi katerega je naposled Carlisle, ki je z Mavericks leta 2011 osvojil naslov prvaka lige NBA, tudi zapustil klub.

Že začelo se je slabo

Že začelo se je slabo, ob prihodu v Dallas leta 2019 se je Ljubljančan hitro spoprijateljil z Dennisom Smithom mlajšim, košarkarjem, ki so ga Mavericks na naboru izbrali leto prej. Ker pa Smith ni ustrezal načrtom Carlisla, se ga je ta želel znebiti, zato je poskrbel, da se košarkar v ekipi ni počutil dobro. Znašal se je nad njim in ga celo obtožil, da je ljubosumen na Dončića, s tem pa je poskušal pokvariti njun odnos. To je bil očitek, ki je šokiral vse prisotne, piše MacMahon. Na polovici sezone so Smitha poslali v New York, od tam pa dobili latvijskega zvezdnika Kristapsa Porzingisa.

Odnos med Porzingisom in Dončićem je bil napet, da je v sezoni 2019/20 delovalo vsaj malo normalno, pa je skrbel veteran J. J. Barea. A tudi tega so se Mavericks znebili in odnos med Slovencem in Latvijcem se je v sezoni 2020/21 močno poslabšal. Tudi Porzingisa je Carlisle omejil, ta pa je bil ob koncu prejšnje sezone že tako nesrečen, da je upal, da ga bo klub poslal drugam.

Ljubljančanu ni bilo všeč, kako se Carlisle vede do ljudi. Foto: Guliverimage

Carlislov odnos obupen

Carlislov odnos do ljudi v klubu je bil obupen, igralci so bili v Dončićevi krstni sezoni že na robu upora, še poroča ESPN, zato je komunikacijo med strokovnim štabom in igralci prevzel pri slednjih nadvse priljubljeni pomočnik Jamahl Mosley. Nekaj časa je to dobro delovalo, nato je Carlisle postal ljubosumen in paranoičen, češ, da mu želi Mosley prevzeti službo glavnega trenerja.

Nesramen je bil tudi do nekdanjega centra Salaha Mejrija, ki ga je na eni tekmi javno napadel: "Dosegel si dve prekleti točki, izgini!" Dogajanje so ujele tudi televizijske kamere. Zaradi tega izpada se je Carlisle sicer opravičil, ni pa prepričal Dončića, ki je tudi z Mejrijem spletel tesne prijateljske vezi.

Ljubljančana hvalil, a škoda je bila že narejena

Dončić sicer javno nikoli ni komentiral svojega odnosa s Carlislom, je pa po pričevanju MacMahonovih neimenovanih sogovornikov izgubljal spoštovanje do glavnega trenerja, mu vse pogosteje ugovarjal in ga preklinjal. "Če si imava kaj povedati, si bova to tudi povedala, vsekakor pa ne v javnosti," je tedaj na vprašanja novinarjev o vidno načetem odnosu s trenerjem odgovarjal Dončić. Carlisle je Ljubljančana sicer javno hvalil, pri tem celo pretiraval, a škoda je bila že narejena, piše MacMahon.

Letos poleti je želel Carlisle pripotovati tudi v Ljubljano in preveriti, kaj Dončić počne v slovenski reprezentanci, ki se je pripravljala na olimpijski turnir v Tokiu, a je Dončić izrazil željo, da ga pusti pri miru, Po tem, ko so Mavericks odpustili športnega direktorja Donnieja Nelsona, še enega Lukovega prijatelja, se je hotel povsem oddaljiti od toksičnega okolja Dallasa.

Carlisle je nedolgo zatem sam odstopil z mesta trenerja in prevzel Indiana Pacers, v Dallas pa je prišel Jason Kidd. Od tedaj je vzdušje v ekipi neprimerno boljše, tudi Porzingis in Dončić se spet razumeta dobro. A za Carlislov odhod ni bil kriv Dončić, poudarja MacMahon: "Dončić, ki še ni izkoristil statusa superzvezdnika, da bi vplival na kadrovsko politiko, nikoli ni zahteval odhoda Ricka Carlisla, so mi povedali viri. Naposled to niti ni bilo potrebno."

