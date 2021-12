Velika skrb Dončićevega Dallasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ni le rezultatska kriza tista, ki v zadnjem obdobju tare vse pri Dallas Mavericks, temveč tudi odsotnost ključnih igralcev zaradi poškodb. Luka Dončić v preteklosti ni imel takšnih težav na začetku sezone, pri Porzingisu pa so te postale že stalnica.

Vse od prihoda v ligo NBA je Luka Dončić izpustil kar 35 tekem. V krstni sezoni ga nismo videli na delu na desetih tekmah, v naslednji sezoni na 14, najmanjkrat pa je manjkal v pretekli sezoni, ko ni bil na parketu le na šestih tekmah. Veliko preglavic so mu povzročile številne poškodbe obeh gležnjev, zaradi katerih ni mogel igrati.

Tudi letos mu greni življenje levi gleženj, kar bi lahko bila večja skrb za Dallas. Izven pogona je bil na petih tekmah, izpustil pa bo tudi obračun v noči na torek proti Charlotte Hornets. Novo staro poškodbo gležnja je utrpel pretekli konec tedna ob porazu proti Indiana Pacers. V tretji četrtini je začutil bolečine, a ni takoj zapustil parketa. Za zdaj še ni jasno, ali bo nared za četrtkov dvoboj z LeBronom Jamesom in LA Lakers. Pri Dončiću se v karieri kaj takega še ni zgodilo, da bi na uvodnih 26 tekmah izpustil toliko tekem.

Na tapeti tudi njegova teža

Brez Dončića je Dallas do zadnje tekme vselej izgubil. V noči na ponedeljek jim je prvič brez njegove pomoči uspelo premagati nasprotnika, potem ko so padli Oklahoma City Thunder.

Foto: Reuters

A ni le zdravniški karton na tapeti v tej sezoni, ampak tudi telesna teža. Strokovni komentator ameriške televizije TNT Reggie Miller, sicer legenda lige NBA, je izrazil skrb glede kilogramov. V njegovih očeh ima slovenski zvezdnik preveliko težo. "Ko ga gledam, imam občutek, da je Luka najtežji, odkar ga spremljam. In vem, da je imel dolgo leto z olimpijskimi igrami. Poglejte, kako se počasi in težko premika. V bistvu sploh ne teče," je dejal ob komentiranju ene izmed tekem.

Dallasova rak rana Porzingis

Še večja skrb, povezana s poškodbami pri Dallas Mavericks, je prisotna pri Latvijcu Kristapsu Porzingisu. Ko je prišel v Teksas, tisto sezono zaradi rehabilitacije po operaciji križne kolenske vezi sploh ni zaigral. V sezoni 2019/20 je manjkal 21-krat, v pretekli 29-krat, v letošnji pa je izpustil sedem obračunov. Preglavice s kolenom so največkrat tiste, ki ga postavijo ob rob parketa.

Kristaps Porzingis ima v karieri ogromno težav s poškodbami. Foto: Gulliver/Getty Images

Prav zaradi številnih odsotnosti ključnih igralcev pri Dallasu težje vzpostavijo kontinuiteto. In ta bo, če bodo želeli izpolniti sanje po vidnejši uvrstitvi ali celo po šampionskem prstanu, ključna. Zato ni nič nenavadnega, da so v zadnjem obdobju na slabem glasu, potem ko so na trinajstih tekmah kar devetkrat izgubili.

Od neposredne uvrstitve v končnico so za zdaj oddaljeni dve zmagi, sicer pa so še v krogu štirih ekip (od sedem do deset), ki si bodo po koncu rednega dela skušale zagotoviti mesto v končnici prek dodatnih kvalifikacij.