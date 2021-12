Agonija Luke Dončića se nadaljuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić bo zaradi težav z gležnjem izpustil tudi četrto tekmo zapored. Izpustil bo še gostovanje pri Minnesoti in ostal v Dallasu ter nadaljeval rehabilitacijo levega gležnja.

V tej sezoni je slovenski košarkarski čudežni deček izpustil že sedem tekem, največ preglavic pa mu povzroča levi gleženj. Vnovič si ga je zvil 11. decembra proti Indiana Pacers in odtlej izpustil tri tekme.

V noči na četrtek je v Dallasu v civilni opravi pozdravil zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa, ki je bil na koncu bolj vesel, saj so njegovi Los Angeles Lakers slavili zmago. Mavericks so letos ob Dončićevi odsotnosti izgubili pet tekem in dobili le dve.

Brez slovenskega košarkarja, ki je imel te dni obisk delegacije Košarkarske zveze Slovenije, bodo morali odigrati tudi na gostovanju pri Minnesoti v noči na ponedeljek, saj bo ostal doma in ob pomoči zdravniške službe skušal pozdraviti levi gleženj.

"Njegov gleženj je še vedno zatečen. Z osebjem trdo dela, da bi dosegel stanje, v katerem gleženj ne bi bil zatečen," je pred tekmo z Lakers dejal trener Jason Kidd, ki upa, da bo prvi mož Dallasa spet v pogonu naslednjo sredo, ko se bodo Mavericks in Timberwolves pomerili še enkrat, vendar tokrat v Teksasu.