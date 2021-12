Prvi mož slovenske košarke se je oglasil z obiska pri Dončiću

Leto 2021 je bilo za slovensko košarko nadvse uspešno. Poleg zgodovinske uvrstitve Slovenije na olimpijske igre in četrto mesto v Tokiu, je korak naprej storila tudi ženska članska reprezentanca, zelo uspešno poletje pa je tudi za mlajšimi kategorijami. Na letošnjih prvenstvih pod okriljem Fibe, ki so potekala v obliki challengerjev, so namreč vse posegle po najvišjih mestih. Slovenija je tako v letu 2021 v seštevku izidov članske in mlajših reprezentanc v moški konkurenci celo vodilna reprezentanca v Evropi.

Ob koncu odličnega košarkarskega leta se je iz Dallasa javil predsednik Košarkarske zveze Slovenije, Matej Erjavec, ki je pogled že usmeril proti novim izzivom. Slovensko moško člansko vrsto v letu 2022 čaka branjenje naslova evropskega prvaka, slovenski košarkarji bodo lovili tudi nastop na svetovnem prvenstvu, vse bližje pa je tudi domače evropsko prvenstvo za članice, ki so ob koncu leta zakorakala v novo obdobje pod vodstvom novega selektorja Georgiosa Dikaioulakosa.

Slovenska moška reprezentanca je bila v torek proglašeno za najboljšo ekipo leta v Sloveniji. Foto: Anže Malovrh/STA

Dosežki slovenske reprezentančne košarke v letu 2021: Člani: uvrstitev na OI, četrto mesto na OI, najboljša ekipa leta v Sloveniji

Članice: uvrstitev na EP, deseto mesto na EP



*Ob vrednotenju v skladu z uradnimi pravili FIBA v primeru, ko se igra več skupin in se vse ekipe ne pomerijo med seboj, so posamezne reprezentance v mlajših kategorijah v letu 2021 zasedle naslednje končne uvrstitve: Fantje do 20 let: 1. mesto

Fantje do 18 let: 2. mesto

Fantje do 16. let: 4. mesto

Dekleta do 18 let: 1. mesto divizije B

Dekleta do 16 let: 3. mesto

Moška članska reprezentanca je bila v torek proglašena za najboljšo ekipo leta v Sloveniji. Izjemno priznanje in potrditev odličnega leta, kajne?

Mislim, da je nekaj neverjetnega, kakšne rezultate je naša reprezentanca letos dosegla in menim, da je zasluženo postala ekipa leta. To je zagotovo veliko potrditev za delo reprezentance in tudi naše delo.

Za nami vsemi na zvezi je res odlično leto in vsi smo že zelo utrujeni. Leto 2021 je bilo res pestro, ker je bilo lani zaradi koronavirusa tako osiromašeno. Nekako izgleda, kot da bi se dve leti združili v eno. Prav v vseh kategorijah tako uspešnega leta še nismo imeli in zato bo takšno obdobje res težko ponoviti. Pred nami pa je zdaj končno obramba evropskega naslova. Bomo videli, mogoče pa bo naslednje leto tudi med najuspešnejšimi.

V Dallasu se veseli srečanja z Igorjem Kokoškovim. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kljub veliko stroškom, izdatkom in podvigom smo leto uspešno končali. Bo pa v naslednjem letu verjetno čutiti tudi finančne posledice. Veseli nas, da sponzorji na gledajo več le na moško reprezentanco, kot je bilo to še pred letom dni, ampak jih zanima tudi sodelovanje v ženski izbrani vrsti in tudi v mlajših kategorijah.

Trenutno ste v Dallasu. S kakšnim namenom ste se podali čez lužo?

Z mano sta se še direktor reprezentanc Matej Likar in koordinator oziroma "mojster za vse" Marko Milić. Čaka nas sestankovanje z Luko in ekipo. To je relativno prijetna naloga. Še bolj prijeten del, ki nima veze toliko s Košarkarsko zvezo Slovenije pa je tudi ta, da bom po dolgem času srečal Igorja Kokoškova.

Težko je vnaprej napovedovati kaj se bo zgodilo prihodnje leto. Ima pa Luka res veliko željo igrati v slovenskem dresu, če bo le zdrav. V tem primeru ne vidim nobenih težav. Tudi po koncu olimpijskih iger je Luka v Dallas prišel zdrav in dobro pripravljen, je pa imel takoj smolo s tem gležnjem in zadeva se zdaj že nekaj časa vleče.

Erjavec na kvalifikacijskem turnirju v Litvi. Foto: Fotodiena/Sportida

V nedeljo in ponedeljek se bomo srečali tudi z Vlatkom Čančarjem, saj bomo iz Dallasa potovali v New York, Čančarja in Denver pa v ponedeljek čaka tekma v Brooklynu. Tudi tega se veselimo in upamo, da bo Vlatko zaigral. Žal pa se ne bomo srečali z Goranom, saj ga ni v Dallasu oziroma New Yorku.

Luka zaradi poškodbe gležnja trenutno ne igra. Foto: Guliverimage Če ste lahko bolj natančni, s kom vse se boste srečali v Dallasu in o čem bo tekla beseda?

Luka ima okrog sebe široko ekipo. Okoli sebe ima pet ali šest svetovalcev oziroma agentov in se bomo dobili z njimi in pogovorili o možnostih prihoda Luke na reprezentančno akcijo že v juniju. Govora bo tudi o evropskem prvenstvu, s tem pa bodo v ospredju tudi stroški zavarovanja, ki je z novo Lukovo pogodbo kar precej naraslo. Pogovarjali se bomo tudi o podrobnostih sodelovanja z Dallasom, ki je do zdaj potekalo res brezhibno.

V primeru Lukovega zavarovanja računamo na pomoč sponzorjev, tudi v mislih imamo že idealnega partnerja. Je pa stvar še v dogovoru z upravo tega slovenskega podjetja. Nič ne gre čez noč.

Luko si želimo videti na čim več tekmah v slovenskem dresu. Tu pa moramo tako mi kot klub gledati na njegovo zdravje. V torek, ko nas je Luka pričakal ob prihodu v Dallas smo že nekaj šalili o tem, da bi si ga želeli imeti na domači tekmi s Hrvaško junija v Stožicah.

V kvalifikacije za svetovno prvenstvo je moška članska izbrana vrsta vstopila z dvema zmagama. Kako sta bili ti dve zmagi po vaše pomembni za nadaljnje delo in razplet kvalifikacij?

Mislim, da sta ti dve tekmi zlata vredni. Nobena od teh dveh tekem, tako s Hrvaško kot Švedsko, ni bila lahka. Ne pričakujemo, da bo katera koli od tekem, ki nas še čakajo, lahka. Pomenita pa ti dve zmagi veliko, saj je vsak poraz potem težko nadoknaditi. Fantje so dokazali, da so dovolj zreli in izkušeni, da tudi ob odsotnosti nekaterih igralcev tekme pripeljejo v svojo korist. Hkrati pa so pokazali tudi kvaliteto.

Slovenija je v kvalifikacije za SP vstopila z dvema zmagama. Foto: Vid Ponikvar

Kako pa je z naturaliziranimi košarkarji v slovenski izbrani vrsti? Je Jordan Morgan še v naboru ali je tu samo Mike Tobey?

To je bolj vprašanje za selektorja Sekulića, a oba sta v naših planih. Mike je zdaj spet začel igrati in to dobro, Jordan žal še ne. Vse ostalo pa je odločitev selektorja.

Kar se tiče reprezentance, ste v zadnjem kvalifikacijskem oknu tako pri ženski kot moški reprezentanci potiho zamenjali opremljevalca. Adidas je zamenjal Nike. Kako to?

Ni naključje, da se je stvar zgodila potiho, saj smo z Nikom še v zaključevanju pogodbe, zato smo se dogovorili, da stvari še ne bomo razglašali. Je pa tudi njim logično, da zadeva ni mogla mimo neopazno, glede na to, da so reprezentanti in reprezentantke že igrali v novih dresih. Celotno zadevo bomo predstavili, ko bo pogodba dokončno podpisana, je pa praktično že vse dogovorjeno in usklajeno.

Kar se tiče ženske reprezentance. Leta 2023 bo na sporedu domače evropsko prvenstvo, na selektorskem mestu se je Žensko izbrano vrsto je po odhodu Damirja Grgića prevzel Georgios Dikaioulakos. Foto: Vid Ponikvar/Sportida zgodila menjava. Je to nekakšen odkrit napad na odmeven uspeh na domačem EuroBasketu?

V zadnjih letih res čedalje več vlagamo v žensko košarko, ne le z vidika pozornosti, temveč tudi iz finančnega vidika. Kotizacija za organizacijo domačega EuroBasketa je kar visoka, tukaj računamo tudi na pomoč države in država nam je tu že prisluhnila, saj je v ospredju promocija ženskega športa. Ni skrivnost, da hočemo tu dober rezultat. Nočemo izvajati pritiska, a želimo si resen pristop in dobro igro. Zdaj ne morem reči ali je tu govora o četrtfinalu ali čemer koli drugemu, saj bomo šli korak po korak. S tem namenom smo pripeljali tudi novega selektorja, da se spremeni utečena praksa in da dekleta skupaj z njegovo pomočjo skušajo narediti korak višje.

Si v prihodnosti mogoče znova želite organizirati tudi kakšno veliko tekmovanje v moških članskih vrstah?

Sigurno imamo željo. Za leto 2025 nismo kandidirali, ker smo kandidirali za ženski EuroBasket 2023 in bi bili obe zadevi skupaj za nas prevelik zalogaj, tako organizacijsko kot finančno. Naslednje prvenstvo pa je realno pričakovati, da bomo kandidirali. Konkretno lahko povem, da nas to zanima.

Pred kratkim smo bili tudi v Gruziji, kjer smo si ogledali "ogrodje" dvorane, zaradi katere mi nismo dobili soorganizacije prvenstva, ki bo prihodnje leto. Tam smo pohecali, da če dvorana ne bo kmalu zagrajena, bomo priskočili na pomoč mi s Stožicami, a lahko Gruzijo nadomesti le reprezentanca, ki igra v njeni skupini.

Verjame, da bodo v Nemčiji prekosili instanbulsko odpravo slovenskih navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Če smo že pri evropskem prvenstvu 2022. Zagotovo bo v Nemčiji veliko slovenskih navijačev, se lahko ponovi Istanbul?

Tukaj moram pohvaliti Nemško košarkarsko zvezo in iz njihovega dela se res lahko tudi mi veliko naučimo. Če sem prav seznanjen, so oni prodali že 70 ali 80 tisoč kart za svojo skupino v Kölnu. To se mi zdi neverjetno. Tudi oni so nas že klicali in skupaj smo se angažirali za delo. Razmišljajo celo o tem, kako Slovence, ki so v Bruslju in okoliških krajih, pripeljali v Köln, ki ni daleč stran. Želijo si vključiti tudi ambasade, tu je tudi povezava med Luko in Dirkom Nowitzkim pa tudi z Maxijem Kleberjem. Tako da pričakujem, da bo Istanbul kar se tiče navijačev, padel (smeh, op. p.). Težko pa rečem, ali bo padel v Kölnu ali potem v Berlinu.

Kar se tiče klubske košarke, tudi ta je v Sloveniji trenutno v polnem pogonu.

Spremljam delo na slovenskem klubskem parketu. Veseli me dejstvo, da končno prodirajo tudi mladi igralci, iz katerih bo zagotovo v prihodnjih letih kar nekaj reprezentantov. Verjamem pa da veliko klubom v teh časih ni lahko, a se vsi res dobro znajdejo in se v Sloveniji še naprej igra dobra košarka.

"Verjamem pa da veliko klubom v teh časih ni lahko, a se vsi res dobro znajdejo in se v Sloveniji še naprej igra dobra košarka." Foto: Grega Valančič/Sportida

Skoraj vsako sezono se poraja vprašanje glede pravila igranja osmih Slovencev v državnem prvenstvu. Tu ima vedno veliko za povedati predvsem Olimpija. Se tu obetajo kakšne spremembe?

Ves čas smo v pogovoru, da bi iz štirih tujcev v ekipi prešli nazaj na pet, ampak si zveza tega ne želi. Tu vidimo predvsem možnost za razvoj naših mladih košarkarjev. Je pa težko. Tu je za razumeti Olimpijo, da je potem za državno prvenstvo težko zbrati še več domačih igralcev, a zaenkrat je tako, kot je.

Pred kratkim se je v povezavi z menjavo na trenerskem mestu Olimpije povezovalo tudi slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića. Kakšno je tu stališče košarkarske zveze?

Zveza tu ni imela nobene besede in tudi če bi to tega prišlo, se to nas ne tiče. To je povsem odločitev kluba, v tem primeru Olimpije. Moram pa povedati, da tako dobro kot sodelujemo z Olimpijo v zadnjem letu, nismo še nikoli prej v mojem mandatu. Veliko se posvetujemo, pogovarjamo se o igralcih, veliko sodelujemo. Smo v stalnem kontaktu.

Sigurno bi bilo lepo imeti selektorja doma, še raje pa vidim, da Olimpija zmaguje in sploh ni potrebe po menjavi na trenerskem mestu.

"Sigurno bi bilo lepo imeti selektorja doma, še raje pa vidim, da Olimpija zmaguje in sploh ni potrebe po menjavi na trenerskem mestu." Foto: Vid Ponikvar

Prihodnje leto bo zelo zgoščeno predvsem za moško člansko reprezentanco. Kakšna so vaša rezultatska pričakovanja za leto 2022?

Jaz bi šel korak po korak. Odlično bi bilo, da v februarju dvakrat premagamo Finsko, kar bi pomenilo, da imamo odprta vrata na svetovno prvenstvo. To je res naša velika želja, sploh zato, ker se reprezentanci ni uspelo uvrstiti na zadnje svetovno prvenstvo. Seveda pa bo v moški reprezentanci velik fokus tudi na evropskem prvenstvu. Gremo tekmo po tekmo.

Preberite še: