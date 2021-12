Dončiću spet prižgali rdečo luč

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je v glasovanju za najboljšega slovenskega športnika leta zasedel tretje mesto, v zadnjem obdobju nima sreče z zdravjem. Odkar si je na dvoboju v Indianapolisu zvil levi gleženj, mu klubski zdravniki še niso prižgali zelene luči za povratek na parket.

Sterling Brown (left foot soreness) is questionable for tomorrow night's game against the Lakers.



Willie Cauley-Stein (personal reasons) and Luka Dončić (left ankle soreness) will be out.