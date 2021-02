Tampa Bay na krilih Bradyja do drugega naslova

Triinštiridesetletni Tom Brady je bil zvezda večera. V svojem desetem nastopu v super bowlu je kot najstarejši igralec v zgodovini z nastopom na tej tekmi še sedmič okusil čar zmage. Ob tem pa je z izvrstno predstavo še petič postal najkoristnejši igralec finala. Nasproti mu je stal 18 let mlajši podajalec Kansas Cityja Patrick Mahomes, ki je s svojo igro v preteklih treh sezonah že postal superzvezdnik lige, a mu je Brady s "kirurško" natančno predstavo dokazal, da obstaja le en kralj podajalcev.

Check out all the highlights as Tom Brady guided the Tampa Bay Buccaneers to victory over the Kansas City Chiefs to extend his record for Super Bowl wins to seven. 🙌 #SuperBowl #bbcnfl pic.twitter.com/1QFXhkY6K3 — BBC Sport (@BBCSport) February 8, 2021

Drugi naslov prvaka

Za Tampo je to drugi naslov prvaka, prvič je slavila leta 2002, Kansas pa je ostal pri dveh naslovih in mu ni uspelo ubraniti lovorike, nazadnje je to uspelo ekipi New England Patriots v sezoni 2004, takrat jo je vodil prav Brady. Ta je s patrioti osvojil šest naslovov, zdaj pa s Tampo še sedmega. Brady je tudi prvi po Peytonu Manningu z naslovom z dvema različnima ekipama.

Sodeč po igri, bi bila razlika v letih med Bradyjem in Mahomesom v prid prvega. Brady je trikrat podal za zadetek, vse že v prvem polčasu, na koncu pa končal z 21 zaključenimi podajami v 29 poskusih za 201. jard. Na drugi strani mu je pomagala tudi trda obramba, ki je Mahomesu celotno tekmo povzročala glavobole. Mladega podajalca so tako kar trikrat zrušili za izgubo jardov, vrgel pa je tudi dve prestreženi podaji in končal brez podaj za zadetek.

BRADY AND GRONK HAVE 2 TDS 🤯



(via @NFL)pic.twitter.com/rr1K66FQ9a — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2021

"Prihajamo nazaj"

"Zelo sem ponosen na svoje fante," je dejal Brady, ki pomena te zmage ni želel primerjati s preteklimi v New Englandu. "Vse, kar smo premagali v tem letu ... To moštvo je vedno imelo veliko samozavesti in mu je uspelo svojo igro dvigniti v pravem času," je ocenil. Potrdil je tudi, da se bo vrnil še vsaj za eno sezono. "Prihajamo nazaj, brez dvoma," je odgovoril na vprašanje, ali namerava še igrati.

Brady znova rušil mejnike

Na tekmi je Kansas sicer povedel s prostim strelom Harrisona Butkerja, a tu so se dobre novice za lanske zmagovalce končale. Kmalu zatem je Brady s podajo našel "tight enda" Roba Gronkowskega za vodstvo Tampe. To je bila njegova 19. podaja za zadetek v finalih, edini v zgodovini, ki jih ima še več kot deset, je legendarni podajalec San Francisca Joe Montana (11).

Super Bowl 2021. Foto: Guliverimage

Dvajseto je Brady dodal v drugi četrtini, spet je bil njegov naslovnik Gronkowski, Tampa pa je povedla s 14:3. Butker je pred polčasom z novim prostim strelom Kansas približal na 14:6, tik pred iztekom polčasa pa je Brady podal še za tretji "touchdown", takrat je bil tarča Antonio Brown za vodstvo pred nadaljevanjem z 21:6.

Butker je takoj v drugem polčasu izkoristil prosti strel za 21:9, a je znova hitro z novimi točkami vrnila domača ekipa s "touchdownom" Leonarda Fournetta za vodstvo 28:9. Ryan Succop je nato s prostim strelom prednost še povišal na končnih 31:9.

Med tekmo je sicer na igrišče vdrl Vitalij Zdorovecki, sicer znan po različnih potegavščinah na športnih prireditvah, ter lastnik pornostrani X-rated ter kanala Vitaly Uncersored na YouTubu.

Napolnjena ena tretjina stadiona

Tekma se zaradi velike rezultatske razlike tako ni uvrstila med zanimivejše v zgodovini. Se je pa uvrstila med najbolj posebne zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Dvoboj so si sicer lahko ogledali gledalci, a so napolnili le do tretjine kapacitete stadiona, tako da jih je bilo 25.000. Izmed njih 7500 zdravstvenih delavcev, ki jih je liga NFL povabila, da se jim zahvali za delo pri reševanju življenj v času pandemije.

Ob polčasu je nastopil The Weeknd. Foto: Guliverimage

Statistično bo tako obveljal za najslabše obiskan super bowl, ki pa kljub vsem higienskim ukrepom ni minil tudi brez tradicionalnega koncertnega nastopa ob polčasu. Tega je pop zvezdnik The Weeknd izvedel brez pomoči drugih pevcev, kar je tudi postala tradicija v preteklih letih. Njegov nastop so ameriški mediji ocenili za dobrega, če ne izjemnega, predvsem pa za veliko osvežitev v času, ko že več mesecev ni koncertov v živo.

Podelili priznanja najboljšim

Pred tekmo so v NFL podelili tudi priznanja za najboljše v sezoni. Najkoristnejši igralec je postal podajalec Green Baya Aaron Rodgers, zanj je bilo to tretje tovrstno priznanje. Najboljši napadalni igralec v ligi je bil tekač Tennesseeja Derrick Henry, najboljši branilec je tretjič postal Aaron Donald iz ekipe Los Angeles Rams, napadalni novinec leta je Justin Herbert (Los Angeles Chargers), obrambni pa Chase Young (Washington). Povratnik leta je podajalec Washingtona Alex Smith, trener leta pa Kevin Stefanski iz Clevelanda.

Super Bowl 2021, foto: Reuters/Gulliverimage: