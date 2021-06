Slovaki presenetili favorizirane Poljake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaška nogometna reprezentanca je v Sankt Peterburgu v 1. krogu evropskega prvenstva premagala Poljsko z 2:1 (1:0). Za Slovaško sta zadela Wojciech Szczesny z avtogolom in Milan Škriniar, za Poljake pa Karol Linetty. Druga tekma v skupini E bo ob 21.00 v Sevilli, kjer se bosta merili Španija in Švedska.

Slovaška, ki bo septembra naslednja tekmica Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, je izvrstno odprla evropsko prvenstvo. V sosedskem obračunu s favorizirano Poljsko je iztržila poln izkupiček. Poljaki, ki so tekmo s Slovaki videli kot tisto, ki jo je nujno treba dobiti, so se v drugem polčasu sicer vrnili v igro, a nato ostali brez enega igralca in prejeli še en zadetek.

Poljska je pričakovano odločneje začela tekmo, toda Slovaki, ki so se predstavili v dobri luči, so bili tisti, ki so povedli v 18. minuti. Robert Mak se je z leve strani sprehodil mimo poljskih branilcev, na koncu pa sprožil strel precej s strani, na koncu pa se je od vratarja Wojciecha Szczesnyja žoga odbila v mrežo.

Robert Mak se je z leve strani sprehodil mimo poljskih branilcev, na koncu pa sprožil strel precej s strani, na koncu pa se je od vratarja Wojciecha Szczesnyja žoga odbila v mrežo. Poljak je postal prvi vratar v zgodovini evropskih prvenstev z avtogolom. Foto: Guliverimage

Tudi sicer so pozneje Poljaki kar nekoliko zaostali za pričakovanji, na takšno možnost so poznavalci poljske vrste opozarjali že pred tekmo, saj naj bi imeli igralci premalo časa za osvojitev idej selektorja Paula Souse, ki je to mesto zasedel januarja.

Kljub vsemu so prišli do nekaj strelov, omembe vredna pa sta bila le strela Grzegorza Krychowiaka v 34. in Piotra Zielinskija v 35. minuti, oba pa sta bila nenatančna, tako kot na drugi strani tudi Juraj Kucka v 27. in Marek Hamšik v 36. minuti.

Takoj po začetku drugega polčasa pa so Poljaki izigrali slovaško obrambo, v osrčju kazenskega prostora je do žoge prišel Karol Linetty in kljub ne najboljšemu strelu žogo spravil za hrbet Martina Dubravke za 1:1.

Igralec Torina je nov strel sprožil v 51. minuti, takrat je bil Dubravka na mestu. Poljaki so bili v teh trenutkih precej boljši tekmec, a v 62. minuti po drugem rumenem kartonu Krychowiaka na zelenici ostali le z deseterico.

Karol Linetty je v začetku drugega polčasa izenačil, Grzegorz Krychowiak pa v 62. minuti prejel rdeči karton, tako da so Poljaki zadnjih 20 minut igrali številčno oslabljeni, kar so Slovaki izkoristili v 69. minuti, Foto: Guliverimage

V 68. minuti je najprej Lukaš Haraslin z desne strani zadel le zunanji del mreže, že v naslednji minuti pa so Slovaki unovčili številčno prednost, ko je po kotu s strelom s 14 metrov za 2:1 zadel Milan Škriniar.

Poljaki so ob igralcu manj iskali priložnosti predvsem s prekinitev, Jan Bednarek je bil zelo blizu uspehu v sodniškem dodatku, a je za nekaj decimetrov zgrešil cilj z nizkim strelom. Z roba kazenskega prostora je nato poskusil še Karol Šwiderski, toda Dubravka je žogo ujel.

Slovaki so EP odprli z veliko zmago. Foto: Guliverimage

Na današnji prvi tekmi pa je v skupini D Češka v Glasgowu premagala Škotsko z 2:0. V tej skupini je že v nedeljo Anglija v Londonu ugnala Hrvaško z 1:0.

V torek bosta na vrsti še prvi tekmi skupine F, ob 18.00 se bosta v Budimpešti merili Madžarska in branilka naslova Portugalska, ob 21.00 v Münchnu pa svetovna prvakinja Francija in Nemčija.

