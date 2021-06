Čehi ugnali Škote, ki so na EP čakali 25 let

Škoti so nazadnje na velikem tekmovanju igrali leta 1998. Pričakovanja pred dvobojem s Češko so bila velika, tudi zaradi dejstva, da so Škoti jeseni dobili obe medsebojni tekmi v ligi narodov. Toda to je bil račun brez krčmarja, natančneje Patrika Schicka, ki je tokrat dvakrat zatresel škotsko mrežo in poskrbel za zadetek, ki bo v konkurenci za najlepši gol turnirja.

Prvi polčas na Hampden Parku je postregel z dokaj enakovredno predstavo, v kateri so imeli oboji svoje trenutke, na glavni odmor pa so vendarle z lažjim korakom šli Čehi. Ti so namreč v 42. minuti dosegli vodilni zadetek, potem ko je Vladimir Coufal z natančno podajo z desne strani v osrčju kazenskega prostora našel Patrika Schicka, ta pa je z glavo matiral Davida Marshalla.

Vratar Derbyja se je sicer pred tem enkrat izkazal, posredoval pa je prav po strelu Schicka v 16. minuti. Škoti so tudi imeli dve lepi priložnosti za zadetek, v 18. minuti je Lyndon Dykes zgrešil cilj, v 32. minuti pa je Liverpoolov branilec Andy Robertson prišel do odprtega strela z roba kazenskega prostora, takrat pa je svoje delo izvrstno opravil češki čuvaj mreže Tomaš Vaclik.

Patrik Schick je prvič zadel v 42. minuti, v 52. minuti pa mojstrsko še drugič in postavil končni rezultat. Foto: Guliverimage

Takoj po začetku drugega polčasa je spet Schick prišel do strela v kazenskem prostoru, izkazal pa se je Marshall, tako kot nekaj trenutkov pozneje po poskusu Vladimirja Daride. V 48. minuti pa je na drugi strani s 17 metrov Jack Hendry zadel prečko čeških vrat. Takoj zatem se je spet izkazal Vaclik, ki je preprečil avtogol.

V 52. minuti pa so gledalci na stadionu videli najlepši gol dosedanjega dela prvenstva, njegov avtor je bil spet Schick, ki je opazil, da je škotski vratar Marshall precej iz svojih vrat, tako da se je takoj odločil za strel skoraj s polovice igrišča in Čehom priigral vodstvo z 2:0. Gol je po podatkih Opte dosegel s 45,4 metra, kar je najdaljša razdalja zadetka na EP od leta 1980, ko so začeli meriti rekorde.

Škoti na velikih tekmovanjih nastopajo prvič po 23 letih. Foto: Guliverimage

Stuart Armstrong je v 61. minuti poskusil znižati zaostanek, a je žogo končala malce nad prečko, Vaclik pa je zatem blokiral še Dyksov strel iz bližine. Češki vratar je v 66. minuti dobil nov dvoboj z Dyksom, Marshall pa je v 81. minuti preprečil Schickov "hattrick". Škoti so zatem še naprej poskušali, a neuspešno, v 90. minuti pa bi lahko Michael Krmenčik še povišal prednost, a je Marshall opravil svoje delo.

Danes bosta na sporedu še dve tekmi v skupini E, ob 18.00 bosta v Sankt Peterburgu igrali Poljska in Slovaška, ob 21.00 pa v Sevilli Španija in Švedska.

V torek bosta na vrsti še prvi tekmi skupine F, ob 18.00 se bosta v Budimpešti merili Madžarska in branilka naslova Portugalska, ob 21.00 v Münchnu pa svetovna prvakinja Francija in Nemčija.

Škotska : Češka 0:2 (0:1) Stadion Hampden Park, gledalcev 9847, sodniki: Siebert, Seidel in Foltyn (vsi Nemčija).

Strelec: 0:1 Schick (42.), 0:2 Schick (52.).

Škotska: Marshall, Hanley, Cooper, Hendry (od 67. McGregor), O'Donnell (od 79. Forrest), Armstrong (od 67. Fraser), McGinn, McTominay, Robertson, Dykes (od 79. Nisbet), Christie (od 46. Adams).

Češka: Vaclik, Coufal, Čelustka, Kalas, Boril, Kral (od 68. Holeš), Souček, Masopust (od 72. Vydra), Darida (od 87. Ševčik), Jankto (od 72. Hložek), Schick (od 87. Krmenčik).

Rumeni kartoni: /.

Rdeči karton: /.

