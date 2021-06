Angleži ostajajo na Wembleyju, Čehi padli na tretje mesto

Anglija in Češka sta se merili že v kvalifikacijah za letošnji euro, podobno kot pred dvema letoma pa je bila v Londonu uspešnejša domača reprezentanca. Edini zadetek na tekmi je dosegel Raheem Sterling v 12. minuti, z njim pa je Angliji priigral prvo mesto.

Sterling je bil blizu vodstva že v drugi minuti, ko je po globinski podaji Luka Shawa z lobom že premagal vratarja Tomaša Vaclika, a mu je veselje preprečila vratnica.

Angleži so narekovali ritem, po slabših poskusih Johna Stonesa in Harryja Kana pa je domača reprezentanca vendarle povedla, ko je podajo Jacka Grealisha z glavo mimo nemočnega Vaclika v mrežo poslal prav Sterling v 12. minuti.

Harry Kane se je v 26. minuti odlično otresel branilca Tomaša Kalasa, Vaclik pa je sijajno posredoval z levo roko in preprečil angleško povišanje vodstva.

Raheem Sterling je v 12. minuti ušel pozornosti češke obrambe. Foto: Reuters

Dve minuti kasneje so prvič zapretili tudi Čehi, Tomaš Holeš je s 25 metrov močno sprožil, a je Jordan Pickford s skrajnimi močmi žogo preusmeril v kot. V 35. minuti so le centimetri ločili Čehe od izenačenja, ko je Souček prišel do odbite žoge in z okoli 12 metrov sprožil za las mimo Pickfordove desne vratnice.

Ritem igre je nato nekoliko upadel, vse to pa se je preneslo v drugi polčas. Angleži so imeli še naprej nekoliko več od igre, a si izrazitih priložnosti niso priigrali, prav tako ne Čehi na drugi strani zelenice.

Tudi številne menjave niso spremenile razmerja moči na zelenici, statistika strelov proti vratom pa je ostala prazna vse do 83. minute, ko je z roba kazenskega prostora brez prave nevarnosti za Pickforda poskusil rezervist Tomaš Pekhart.

Zadetek Jordana Hendersona je bil nekaj minut pred koncem zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Foto: Reuters

Angleži so prek rezervista Jordana Hendersona sicer zadeli še drugič v 86. minuti, a je zadetek zaradi prepovedanega položaja upravičeno razveljavila portugalska sodniška ekipa. V sodnikovem dodatku so Čehi poskusili še od daleč, a strel Alexa Krala ni našel cilja.

V osmini finala se bodo Angleži pomerili z drugouvrščeno ekipo "skupine smrti", v kateri se za napredovanje borijo Francija, Nemčija, Portugalska in Madžarska. Čehi so po zmagi Hrvaške proti Škotski s 3:1 (1:1) v skupini D končali na tretjem mestu in na tekmeca med najboljšimi 16 ekipami še čakajo.

Poleg Anglije, Hrvaške in Češke so si napredovanje sicer že zagotovile Italija, Belgija in Nizozemska kot zmagovalke skupin A, B in C, ter Wales, Danska in Avstrija kot drugouvrščene reprezentance v omenjenih skupinah.

Kot tretjeuvrščena v skupini A je napredovala tudi Švica. Napredovanje pa sta si s štirimi osvojenimi točkami zagotovili še Švedska in Francija, ki v skupinah E oz. F ne moreta končati slabše kot na tretjem mestu.