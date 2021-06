Hrvaška pokvarila škotsko zabavo

Nogometna reprezentanca Hrvaške je v zadnjem krogu skupine D evropskega prvenstva v Glasgowu premagala Škotsko s 3:1 (1:1) in si zagotovila nastop v osmini finala, medtem ko so Škoti končali tekmovanje.

Hrvaška : Škotska 3:1 (1:1) Stadion Hampden Park, gledalcev 12.000, sodniki: Rapallini, Belatti, Bonfa (vsi Argentina).

Strelci: 1:0 Vlašić (17.), 1:1 McGregor (42.), 2:1 Modrić (62.), 3:1 Perišić (77.). Hrvaška: Livaković, Juranović, Vida, Lovren, Gvardiol (od 71. Barišić), Modric, Brozovic, Kovačić, Vlašić, Petković (od 70. Kramarić), Perišić.

Škotska: Marshall, McTominay, Hanley (od 33. McKenna), Tierney, O'Donnell (od 84. Patterson), Armstrong (od 70. Fraser), McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams (od 84. Nisbet). Rumena kartona: Lovren (26.); McKenna (34.).

Rdeči karton: /

"Ko smo v težkem položaju, smo vedno najboljši. Nekajkrat smo se rešili v zadnjem trenutku, tudi zdaj se bomo," so bili v zmago, ki so jo tako kot Škoti potrebovali za napredovanje, prepričani Hrvati. In napovedi tudi uresničili. Unovčili so izkušnje s tako pomembnih tekem in Škotom spet preprečili, da bi se njihova tradicija izpadov po predtekmovanjih velikih tekmovanj prekinila.

Hrvati so imeli na začetku tekme več žogo v nogah, Škoti pa so bili konkretnejši, nekajkrat so ogrozili vrata Dominika Livakovića, čeprav si izrazite priložnosti niso pripravili. So pa Hrvati izkoristili že svojo prvo.

V 17. minuti je Josip Juranović z desne strani poslal žogo v sredino, Ivan Perišić je preskočil škotsko obrambo, zavrnil žogo do Nikole Vlašića, ta pa se je obkrožen s škotskimi branilci odlično znašel, žogo je z natančnim strelom ob desni vratnici poslal v mrežo.

Hrvaško je prvič v vodstvo popeljal Nikola Vlašić ... Foto: Reuters

Po golu se na igrišču ni veliko spremenilo. Kockasti so držali žogo v svoji posesti, Škotom niso dovolili nevarnih napadov, a obramba je v 42. minuti vendarle storila napako, ki so jo tekmeci znali izkoristiti, z močnim in natančnim strelom z roba kazenskega prostora je izenačil Callum McGregor. To je bil prvi škotski gol na prvenstvu.

... izenačil je Callum McGregor. Foto: Reuters

V 50. minuti bi lahko slovenski južni sosedi spet vodili. V ugodnem položaju se je znašel Joško Gvardiol, a je pokazal, da ni napadalec, pri sprejemu mu je žoga ušla, tako da je nevarnost s požrtvovalnim padcem pod noge rešil vratar David Marshall. Ta se je pri podobni priložnosti Perišića, ki se je z njim srečal iz oči v oči, izkazal tudi nekaj minut pozneje, v 59. minuti pa bi lahko zadeli Škoti, John McGinn je iz neposredne bližine poslal žogo mimo gola.

Luka Modrić je z mojstrskim udarcem ponovno popeljal Hrvaško vodstvo ... Foto: Reuters

Tekma se je bržkone odločila v 62. minuti, ko je bil Perišić asistent, prvi zvezdnik ekipe Luka Modrić pa je pokazal pravo mojstrovino, od daleč je s zunanjim delom stopala zadel desni zgornji kot Marshallovih vrat.

... Ivan Perišić pa zapečatil usodo Škotske. Foto: Reuters

A to še ni bilo vse, v 77. minuti sta Modrić in Perišić zamenjala vlogi, prvi je bil tokrat podajalec, drugi pa strelec, po njegovem strelu z glavo je žoga zadela vratnico in se odbila v mrežo.

Do konca so Škoti napadali, imeli nekaj polpriložnosti, toda izid se ni spremenil.