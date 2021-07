Italija je na evropskem prvenstvu preskočila še eno oviro. Po Turčiji, Švici, Walesu, Avstriji in Belgiji je bila boljša še od Španije, ki ji je s svojim slogom zadala toliko preglavic kot še noben tekmec na letošnjem Euru. Azzurri so bili primorani uporabiti nekoliko drugačen pristop od tistega, s katerim so zasenčili prejšnje tekmece. Trpeli so v obrambi, a se marljivo in disciplinirano branili, nato pa z bliskovitimi protinapadi sejali strah v vrstah španske zadnje vrste. Izstopal je zlasti zadetek Federica Chiese, dosežen po akciji, ki je od začetne podaje vratarja Gianluigija Donnarumme do končnega strela presrečnega nogometaša Juventusa minila v treh korakih.

"Obstajajo tudi tekme, na katerih se ne moreš izogniti trpljenju, če hočeš uresničiti svoj cilj. Ne moreš vedno napredovati tako gladko, kot bi si želel," je po velikem preboju v finale Eura poudaril Roberto Mancini. Šestinpetdesetletni Italijan, navezan na Otok, kjer je prebil določen del kariere in osvajal lovorike z Manchester Cityjem, je s svojimi izbranci nepremagljiv. Nazadnje je izgubil pred skoraj tremi leti, nato pa kar na 33 zaporednih tekmah ostal nepremagan in poskrbel za nov državni rekord.

Veselje italijanskih nogometašev po zadeti 11-metrovki Jorginha:

Italija, ki se ni uvrstila na prejšnje veliko tekmovanje, nato pa so jo navijači zaradi tega, ker je izpustila SP 2018 v Rusiji, pribili na sramotilni steber, je dokazala, da zmore preskakovati ovire tako na nov, svež način, poln dinamike in napadalnih teženj, s katerim se je Mancinijeva četa prebila v polfinale, kot tudi drugače, v bolj tradicionalnem slogu Azzurrov, ki smo ga bili vajeni spremljati v preteklosti. "Skoraj nihče nam ni verjel, zdaj pa smo v finalu. Izvajanje kazenskih strelov je loterija, a moram sneti klobuk pred Španijo. To je izjemna ekipa," je italijanski selektor, nekdanji soigralec Srečka Katanca pri Sampdorii, pohvalil Španijo.

Donnarumma: Imamo ogromno srce

Italija bo v nedeljo lovila prvi evropski naslov po kar 53 letih. Nazadnje je bila najboljša leta 1968, nato dvakrat izgubila v finalu (2000 in 2012), zdaj pa se ji proti zmagovalcu današnjega spopada na Wembleyju med Anglijo in Dansko obeta nova priložnost za krono.

Zaradi ogromnega vložka, ki je bil prisoten na torkovem srečanju, so nogometaše Italije po dvoboju oblila čustva. Vratar Gigio Donnarumma, ki je ubranil strel z bele točke Alvaru Morati in s tem tlakoval Italiji pot do končne zmage, ni mogel zadrževati solza.

Kako so Azzurri po zmagi nad Španijo zapeli: "Ole, ole, ole, ole! Spina, Spina!"

“OLE OLE OLE SPINA SPINA”



È IL FATTO CHE DEDICANO LA FINALE A SPINAZZOLA CHE MI RENDE SOFT IN UNA MANIERA ASSURDA #ItaliaSpagna pic.twitter.com/vcwPB8NsgD — @mikysunny02 (@mikysunny02) July 6, 2021

Zmago je tako kot vsi Azzurri posvetil nesrečnemu soigralcu Leonardu Spinazzoli, ki je v ponedeljek na Finskem prestal operacijo ahilove tetive in bo odsoten z igrišča vsaj pol leta. "Nemogoče je opisati z besedami, kako se počutim. Želim uživati v zmagi z mojimi soigralci, zmago pa posvečam Spinazzoli, ki nam je pred tekmo poslal video sporočilo," je dejal mladi vratar, ki bo v bodoče branil v Parizu.

"Španija je zelo močna reprezentanca, zasluži si vse čestitke, saj nam je povzročala veliko težav, a Italija ima ogromno srce. Nikoli se ne predamo," je izpostavil glavno vrlino italijanske reprezentance, ki jo odlikuje izjemna složnost.

"Norišnica" v Rimu po zmagi nad Španijo:

🇮🇹 FINALE! 🎉🎉🎉



The Fan Zone in Rome goes crazy! 🤪#EURO2020 pic.twitter.com/FYX2EZr8H4 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

"Ta reprezentanca se nikoli ne preda. Verjamemo vase in si zaupamo. To je imenitna zasedba, ki si zasluži najboljše. Trpimo skupaj, igramo skupaj, smejimo se skupaj, šalimo se skupaj, kot vsaka družina se včasih tudi prepiramo, a vedno ostanemo skupaj," je izpostavil Jorginho, strelec odločilnega zadetka z bele točke. Brazilec z italijanskim srcem ima opravka s sanjskim poletjem. Najprej je postal klubski evropski prvak s Chelseajem, zdaj lahko stopi na nogometni vrh Evrope še z Azzurri.

Bonucci: Le še en centimeter

Slovenske zahodne sosede od evropskega naslova deli le še en korak. Foto: Reuters "Oddaljeni smo le še en centimeter. Le še en centimeter. Neverjetno je, kaj počnemo. Zdaj se ne smemo ustaviti. Čez pet dni nas čaka finale, moramo zadržati tako veliko željo, moštveni duh, poln žrtvovanja, da po toliko letih spet pripeljemo domov evropsko lovoriko," je izpostavil branilec Italije Leonardo Bonucci.

Tudi on je posvetil zmago soimenjaku Spinazzoli, ki je napeto srečanje spremljal doma. Njegova žena je prek Instagrama pokazala, kako doživeto je skupaj z družino pospremil zaključek dvoboja in se zahvaljeval soigralcem. V nedeljo bo verjetno odpotoval v London in spremljal finale na Wembleyju.

Kako se je poškodovani Spinazzola razveselil zmage nad Španijo:

"Posvečam mu tako zmago kot tudi nagrado za najboljšega igralca tekme," po zmagi na poškodovanega branilca Rome ni pozabil niti Federico Chiesa, strelec zadetka za Italijo v 60. minuti, ki je bil izbran za MVP igralca dvoboja. "Pomagal nam bi proti Špancem, a se takšne stvari dogajajo v nogometu. Upam, da ga bomo spravili v dobro voljo tudi v finalu," si želi 23-letni napadalec, ki je doživel enega najlepših večerov svojega življenja.

Mojstrski zadetek Federica Chiese proti Španiji:

"Igrati za svojo državo na taki tekmi in zastopati 60 milijonov Italijanov so neverjetne sanje, za katere si nisem mislil, da se bodo kdaj uresničile," je dodal mladi zvezdnik Juventusa, ki ga v nedeljo čaka največja tekma kariere.

Če bodo neporaženi še 34. zapored ...

Evropski finale, na katerem bo na drugi strani stal zmagovalec današnjega polfinala med Anglijo in Dansko ter skušal prekiniti neverjeten niz neporaženosti Italije, ki traja vse od septembra 2018. Vse od poraza v Lizboni proti Portugalski v ligi narodov. Proti branilcem evropskega naslova, ki so v osmini finala ostali praznih rok proti Belgiji, ta pa je kasneje priznala premoč Italije. Je to še en simboličen podatek več, ki priča o tem, da bo Italija konec tedna postala evropski prvak?