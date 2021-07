Luis Enrique sploh ne more verjeti

"Kot da bi spremljali dirko dveh športnih avtov," je Luis Enrique našel posrečeno primerjavo za visok ritem igre, s katerim sta v uvodno polfinalno dejanje evropskega prvenstva v nogometu vstopili Italija in Španija. Bilo je zelo izenačeno, na koncu so se zmage veselili Azzurri, španski selektor pa je izpostavil zlasti mladega Pedrija.

Španski nogometaši se poslavljajo od prvenstva, na katerem v rednem delu, podobno velja tudi za podaljšek, niso izgubili nobenega dvoboja. V polfinalu so jih po izvajanju kazenskih strelov izločili Italijani. "Ne obžalujem ničesar. Naredil sem vse, kar sem lahko. Italija je podobno kot mi vstopila v dvoboj z neverjetno zavzetostjo. Kot da bi spremljali dirko dveh športnih avtov," je po izpadu v polfinalu povedal španski selektor Luis Enrique.

Nemoč Lukakuja mu je dala misliti

Po porazu z Italijo je tolažil izbrance, ki niso skrivali solza. Foto: Reuters "Moji ekipi bi za oceno od ena do deset namenil devetico. Ponosen sem na varovance. V športu se moraš naučiti tako zmagovati kot tudi izgubljati. Več se naučiš iz porazov. Moramo čestitati tekmecu. Ko izgubiš, se moraš postaviti na noge, dvigniti glavo in ponovno poizkušati," je prepričan, da se bo Španiji na velikih tekmovanjih kmalu ponudila nova priložnost za vrhunski dosežek.

V pripravi na dvoboj s tekmecem, s katerimi so se Španci pomerili na Euru v izločilnem delu že četrtič zapored, se je poslužil taktične domislice, s katero je želel zmesti italijansko obrambo. "Videl sem, kaj sta v četrtfinalu Chiellini in Bonucci naredila Lukakuju. Zato sem prišel do spoznanja, da je morda bolje okrepiti zvezno vrsto. Načrt se je izkazal za primernega, saj smo onemogočili pritisk italijanske reprezentance in igrali resnično dobro," je po dvoboju nekdanji zvezdnik Barcelone in Reala pojasnil, zakaj se je odločil za taktično postavitev brez izpostavljenih napadalcev 4-3-3, ki je pravzaprav spominjala na 4-6-0, "lažno devetko" pa je opravljal Ferran Torres.

Za izenačenje na 1:1 je v 80. minuti poskrbel Alvaro Morata. Foto: Reuters

Alvaro Morata in Gerard Moreno, po vokaciji tipična napadalca, tako nista začela dvoboja, ampak vstopila v igro šele pozneje. Morata se je izkazal za velikega aduta s klopi, saj je v 80. minuti po mojstrski akciji, v kateri je izmenjal podajo z Danijem Olmom, izenačil na 1:1. Usoda je hotela, da sta oba omenjena španska legionarja pozneje neuspešno izvedla kazenski strel in odprla Italiji pot do napredovanja v nedeljski finale.

Tako dober ni bil pri 18 letih niti Andres Iniesta

Pedri je v 120 minutah imel od skupno 67 podaj le dve netočni, ko žoga ni prišla do njegovega soigralca. Foto: Reuters V izbrani vrsti Španije ni bilo, zanimivo, niti enega nogometaša madridskega Reala, selektor Enrique pa je po izpadu izpostavil najstnika, pred katerim je bleščeča nogometna prihodnost. To je 18-letni biser Barcelone Pedri, ki bi lahko letos nastopil že na evropskem prvenstvu do 21 let v Sloveniji, a ga je Enrique želel zase, saj je presodil, kako bi mu lahko pomagal k uresničitvi ciljev na članskem Euru.

Pedri ni razočaral, o tem, kakšen vtis je pustil na selektorja, pa pričajo naslednje besede: "Noben nogometaš ni pri 18 letih pokazal tega, kar je Pedri. Njegove predstave, njegova interpretacija vloge v ekipi, kako si je izbojeval prostor, pokazal svoje vrline, kakovosti, njegov značaj … Še nikoli nisem videl 18-letnika, ki bi počel kaj podobnega. To je v nasprotju z vsako logiko. To ni uspevalo niti Andresu Iniesti. Pedri je nekaj neverjetnega, edinstvenega," sploh ne more verjeti, kako zrelo in kakovostno je odigral mladenič prvo veliko tekmovanje v članski konkurenci.

Po dvoboju je tolažil tudi Danija Olma, ki se je izkazal proti Italiji, a pri izvajanju 11-metrovk zgrešil vrata. Foto: Reuters

Zelo je pohvalil tudi Danija Olma, nekdanjega nogometaša zagrebškega Dinama, zdaj pa soigralca Kevina Kampla pri Leipzigu, ki bi lahko v kratkem prestopil v katerega izmed evropskih velikanov. Omenil je tudi 18-letnega napadalca Barcelone Ansuja Fatija, ki je zaradi poškodbe izpustil letošnji vrhunec nogometnega leta. Prepričan je, da za prihodnost španske reprezentance ni treba skrbeti, tudi če bo prišlo do odhodov nekaterih starejših članov.

Robertu Manciniju je zaželel veliko sreče v nedeljskem finalu. Foto: Reuters

Španija tako zapušča turnir po šestih tekmah. Če je izvajanje 11-metrovk proti Švici razveselilo navijače trikratnih evropskih prvakov, pa je bilo proti Italiji drugače. Enrique odlično pozna italijanski nogomet. V trenerski karieri je leto dni treniral Romo (2011/12), po porazu z Azzurri pa je napovedal, kako bo v nedeljo v finalu stiskal pesti za slovenske sosede.