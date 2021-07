Statistika na strani Italije, a Anglija igra doma

Reprezentanci sta do zdaj odigrali 27 medsebojnih srečanj, statistika pa je rahlo na strani naših zahodnih sosedov, ki so slavili enajstkrat. Po osem tekem pa se je končalo v korist Treh levov in brez zmagovalca. Na drugi strani so po številu doseženih zadetkov nekoliko v prednosti varovanci Garetha Southgata, ki so v vsej zgodovini tekem zabili 33 golov, Azzuri pa dva manj.

Anglija do zmag na uvodu, Italijani boljši v zadnjih letih

Ekipi sta se prvič srečali davnega 13. maja leta 1933, ko se je srečanje končalo z remijem. Zanimivo je, da Italiji ni uspelo slaviti na prvih osmih medsebojnih srečanjih, nato pa se je rezultatska krivulja močno obrnila v njihovo korist. Reprezentanci sta se nazadnje srečali na prijateljski tekmi marca 2018, srečanje pa se je končalo z remijem 1:1. Anglijo je takrat v vodstvo v prvem delu igre popeljal Jamie Vardy, tik pred koncem srečanja pa je izenačil Lorenzo Insigne.

Mario Balotelli je na SP 2014 zabil proti Angliji. Foto: Guliverimage Azzuri krepko boljši v sklopu velikih tekmovanj

Za zadnje srečanje na velikih tekmovanjih se moramo odpraviti v leto 2014, ko je na svetovnem prvenstvu v Rusiji Italija po golih Claudia Marchisia in Maria Ballotelija slavila z 2:1. Za Anglijo je takrat zabil Daniel Sturridge. Še dve leti prej sta se reprezentanci srečali tudi na Euru, tam pa je, po ničli po 120 minutah, loterijo kazenskih strelov prav tako dobila Italija. Na evropskih prvenstvih sta se ekipi srečali dvakrat in tudi drugo srečanje so dobili Azzuri. Pisalo se je leto 1980, srečanje pa je z edinim zadetkom odločil Marco Tardelli.

Na sploh je Italija trn v peti Anglije, kar zadeva velika tekmovanja, saj so Trije levi na srečanjih evropskih in svetovnih prvenstev ter tudi v kvalifikacijah za omenjeni tekmovanji, slavili le enkrat. Če gledamo zgolj srečanja na zaključnih turnirjih, pa so prav vsa do zdaj dobili naši zahodni sosedje.

Angleška reprezentanca je, po mnenju Transfermarkta, skoraj pol milijarde dražja od italijanske. Foto: Reuters Anglija višje na Fifini lestvici in skoraj pol milijarde dražja od Italije

Zanimiv je tudi pogled na lestvico Fife, kjer Anglija trenutno zaseda četrto, Italija pa sedmo mesto. Najdražji mož zasedbe z Otoka je po oceni Transfermarkta Harry Kane, njegova vrednost je pa ocenjena na 120 milijonov evrov, medtem ko je najdražji nogometaš Italije vreden skoraj polovico manj. Na vrhu tega seznama najdemo Nicola Barello, ki ga ocenjujejo na 65 milijonov evrov. Tudi sicer je angleška reprezentanca mnogo dražja, saj je njena skupna vrednost ocenjena na 1,26 milijarde evrov, kar jo uvršča na sam vrh razpredelnice držav. Italijani so z vrednostjo ekipe 751 milijonov evrov na sedmem položaju.

Izjemen turnir za obema ekipama

Harry Kane je najboljši strelec Eura med tistimi, ki bodo zaigrali v finalu. Foto: Reuters Na letošnjem Euru sta obe moštvi prikazali odlične predstave in se do finala prebili brez poraza. Anglija je edini remi (če ne štejemo izločilnih bojev in srečanj, odločenih po podaljšku ali enajstmetrovkah) zabeležila proti Škotski, Italija pa na drugi strani ugnala prav vse tekmece. Tudi strelsko sta bili moštvi odlično razpoloženi. Italijani so na dosedanjih šestih srečanjih dosegli 12 zadetkov, Angleži pa dva manj. Še boljši del igre pa sta predstavljali obrambi obeh moštev. Anglija je edini zadetek prejela šele na polfinalnem srečanju z Dansko, italijanska obramba pa je do zdaj klonila trikrat.

Strelsko pri Treh levih izstopata kapetan Harry Kane, ki je zabil štiri zadetke, in Raheem Sterling, ki je dodal tri. Pri Italiji pa je kar peterica zabila po dva zadetka - Manuel Locatelli, Matteo Pessina, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile in Federico Chiesa.