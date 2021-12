Ko se je ločila, je postala najvplivnejša ženska na svetu

Revija Forbes je objavila seznam 100 najvplivnejših žensk na svetu. Prvo mesto je zasedla MacKenzie Scott, nekdanja žena Jeffa Bezosa. MacKenzie Scott je za seboj pustila ameriško podpredsednico Kamalo Harris in tudi Oprah Winfrey, Rihanno, angleško kraljico in druge uspešne ženske.

V članku o najvplivnejših ženskah na svetu Maggie McGrath piše, da je Scottova po ločitvi od Bezosa prejela ogromna sredstva, ki jih je hitro začela deliti v dobrodelne namene.

Pred tremi leti je bila MacKenzie Scott avtorica, žena in mati štirih otrok, ki je ustanovila skupino proti zlorabam in pomagala svojemu možu voditi spletno knjigarno Amazon. Vedno pa je bila v njegovi senci. Ko se je leta 2019 ločila od Jeffa Bezosa, je dobila četrtinski delež Amazona in skoraj takoj začela načrtovati, kako bo svoje premoženje podarila. "Imam nesorazmerno veliko denarja za delitev," je zapisala maja 2019, ko je podpisala obljubo o donaciji, torej, da bo vsaj polovico svojega premoženja namenila v dobrodelne namene.

Foto: Reuters Leta 2020 je napovedala, da bo nekaj več kot 5,8 milijarde dolarjev razdelila med približno 500 neprofitnih organizacij; junija 2021 je 286 skupinam darovala še 2,74 milijarde dolarjev.

Njen način doniranja denarja v dobrodelne namene je poseben v tem, da v zameno ne želi nobenih obveznosti. Neprofitne organizacije, ki prejmejo njeno donacijo, imajo popoln nadzor nad tem, kako bodo porabile podarjena sredstva. Odkar je junija razkrila svoje zadnje dobrodelne namene, je milijarderka MacKenzie Scott še dejala, da ne bo razkrila, koliko denarja bo v prihodnje donirala v dobrodelne namene.

Scottova, ki je izdala dva romana, je bila študentka Nobelove nagrajenke Toni Morrison na Univerzi Princeton, kjer je zanjo delala kot raziskovalna asistentka.

Kako so se odrezale ženske iz sveta šovbiznisa?

Oprah Winfrey Foto: Reuters

Slavna voditeljica Oprah Winfrey je zasedla 23. mesto, na 68. mestu je modna, lepotna in glasbena bogatašinja Rihanna. Pevka in ustanoviteljica podjetja Fentyja je 'najbolj slavni izvoz Barbadosa'. Reese Witherspoon se na lestvici pojavi na 74. mestu zaradi prizadevanj, da na velika platna prinese boljše zgodbe in scenarije, ki so jih napisale ženske.

Reese Witherspoon Foto: Reuters

Taylor Swift se je uvrstila na 78. mesto, le dve mesti nižje pa se je uvrstila svetovna megazvezdnica Beyoncé.

